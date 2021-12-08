Когда заработает новая трамвайная ветка на улице Московской в Краснодаре: власти дали ответ

Жители новых микрорайонов Краснодара ждут открытия трамвайной ветки. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новая трамвайная ветка на улице Московской в Краснодаре должна была заработать в конце 2021 года. Об этом не раз говорилось на планерках в мэрии города.

Но по разным причинам эти сроки переносились. Так мэрию подводил поставщик рельсов. Он не выгружал материалы в срок и провоцировал простои.

Закончат строительство весной 2022 года. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Общая протяженность новой трамвайной ветки на улице Московской составит 5,47 км. Она протянется от Солнечной до Петра Метальникова. О том, что запуск ветки перенесен на будущий год, стало известно на днях.

- Если мы жителям пообещали, мы должны свои обещания доводить до конца и отвечать за те слова, которые дали. Есть муниципальный контракт. Не совсем понятно для меня, в чем причина переноса, – заявил мэр города Андрей Алексеенко на планерке.

Отметим, что контракт рассчитан до марта 2022 года. До этого времени на объекте должны быть завершены все работы.

Строительно новой трамвайной ветки стартовала почти год назад. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Не исключено, что рабочие ускорят график укладки рельсов и запустят ветку раньше намеченного срока. Но есть вероятность, что первые трамваи проедут по новой ветке не раньше весны будущего года.

По данным на ноябрь, готовность трамвайной ветки по улице Московской в Краснодаре составляла 70%. За время работы сделали укладку 3658 метров полотна.