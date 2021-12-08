Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 8 декабря 2021 года: почти 600 тысяч жителей столицы Кубани привились от COVID-19 Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация от коронавируса не прекращается на Кубани уже почти год. За это время прививку от инфекции поставили свыше 2,5 миллиона человек. Это один из самых высоких показателей в стране среди регионов.

Только в Краснодаре вакцину получили почти 600 тысяч человек. Это самый высокий показатель в крае.

Считается, что вакцинация – лучший способ избежать заражения коронавирусом. Только в Краснодаре развернуто 60 прививочных кабинетов. Несколько медицинских учреждений вакцинируют круглосуточно.

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