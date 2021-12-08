Сгоревший в ночном небе метеорит сняли в Сочи

Светящийся объект в небе над Сочи. Скриншот с видео: t.me/love_sochi

В Сочи заметили необычное явление – небо над морем осветила яркая вспышка, а затем так же стремительно погасла. Местные жители предположили, что в атмосфере сгорел метеорит.

Видео происходящего появились в соцсетях. На кадрах отчетливо видно падение светящегося объекта.

- Это явление наблюдали в небе над морской гладью в Лазаревском районе 7 декабря в 20:17, - пишут местные жители.

Некоторые пользователи заподозрили в случившемся совсем не астрономическую составляющую.

- Больше на испытания похоже, - предположили комментаторы в Сети.

Небесное тело сгорело, не достигнув поверхности моря или земли. Видео привлекло внимание и вызвало широкий резонанс. При этом ученые объясняют, что ничего особенного не произошло. И правильнее этот объект называть болидом.

- Метеориты и болиды очень часто сгорают в земной атмосфере, но это остается незамеченным. Вечером в Сочи было ясное небо, поэтому его удалось запечатлеть на многие камеры, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» ученые Южного Федерального института.

По обновленной информации, видео оказалось прошлогодним. А вот достоверность пролетающего болида в небе над Сочи астролог подтвердил. Его зафиксировали другие камеры. Специалисты уточнили, что объект сгорел при вхождении в атмосферу 7 декабря.

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