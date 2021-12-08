Купаются в море и загорают: пляжный сезон в декабре устроили туристы на побережье Черного моря

На берегу моря люди загорают, будто летом

- Горячая кукуруза, чурчхела! – только этих фраз, знакомых каждому отдыхающему на юге России, сейчас не слышно на пляжах Краснодарского края, а все остальное прямо напоминает разгар пляжного сезона.

Возле моря разложены полотенца, на которых нежатся под солнышком туристы в купальниках. И не оттого, что закаляются, как «моржи», а потому что на курортах самое настоящее лето. Воздух 8 декабря, например, в Сочи прогрелся до 21 градуса, а в Анапе - 17 тепла.

Снимок сделан в Сочи 7 декабря. Фото: t.me/sochitypical

Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео раздетых в декабре отдыхающих у моря.

- Сны анапчанина о «зиме Шрёдингера», - подписали одно из видео в сети пользователи, подразумевая, что одновременно на курорте и зима, и лето.

На кадрах можно увидеть босых полуголых девушек, которые кормят слетевшихся чаек, а неподалеку - прохожих в куртках и шапках.

На курортах говорят, что настолько теплого декабря не было давно. На побережье Черного моря продолжают наслаждаться погодой. А синоптики отмечают, что таких солнечных деньков осталось пересчитать по пальцам. Похолодание в Краснодарский край придет с середины месяца.

- 9 и 10 декабря в регионе прогнозируют дожди. Затем воздух снова прогреется, но столбики термометров вытянутся на пару градусов ниже, чем сейчас, - прокомментировали синоптики.

Стоит отметить, что в горах Сочи на высоте более 2000 метров над уровнем моря, по данным с веб-камер, лежит снег.

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