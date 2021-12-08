Фейерверк из звезд: всплеск метеорного потока на Кубани будет виден в ночь на 14 декабря

На звездное небо лучше любоваться загородом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самый яркий метеорный поток жители Краснодарского края смогут наблюдать в декабре. Он называется поток Геминиды. Этот звездопад по активности превосходит все другие существующие. Его в небе можно увидеть с 4 по 17 декабря.

- Радиант потока, то есть мнимая точка на небосводе, откуда вылетают метеоры, находится в созвездии Близнецов. Крупные частицы уже сейчас могут влетать в атмосферу Земли. Но пик придется на 13-14 декабря, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» глава центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов.

Частицы, которые входят в атмосферу, летят со скоростью 35 километров в секунду. Они сразу же сгорают, не долетая до земли. Вспышку может заметить человеческий глаз лишь на секунду.

- Всплеск метеорного потока лучше всего будет виден в ночь на 14 декабря около 2:30 часов. Пролетать в небе может около 120 разноцветных звезд в час, - отметил астролог.

Стоит отметить, что Геминиды – один из самых мощных метеорных потоков. В 2011 году он дал всплеск до 200 метеоров в час. Это в два раза больше, чем у традиционного августовского потока Персеиды. Часто встречаются яркие метеоры и болиды.

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