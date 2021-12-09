Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 9 декабря 2021 года: пандемия отступает Фото: admkrai.krasnodar.ru

Третья волна коронавируса подходит к концу. Во всяком случае об этом говорит статистика заболеваемости ковидом на Кубани.

Уже вторую неделю подряд в Краснодарском крае фиксируется менее 700 новых случаев заражения инфекцией. Это лучший показатель за месяц.

За последние сутки на Кубани было сдано 657 положительных тестов на коронавирус. Самыми зараженными ковидом районами Краснодарского края стали Краснодар, Новороссийск и Тимашевск. Здесь инфекция подтвердилась у 296, 50 и 49 человек, соответственно.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 9 декабря 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 296 заболевших.

Коронавирус в Анапе 9 декабря 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 1 человек.

Коронавирус в Сочи 9 декабря 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 14 жителей.

Коронавирус в Геленджике 9 декабря 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 11 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 9 декабря 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки обнаружено 3 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 9 декабря 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 19 человек.