Наташа Королева сказала все, что думает о сыне и невестке-стриптизерше

Архип с женой не теряют надежды растопить сердце Королевой

Наташа Королева всегда была в центре внимания. Сначала народ сплетничал по поводу личной жизни самой певицы, теперь же людские пересуды вызывают замашки единственного сына Королевой и Тарзана – Архипа Глушко, публикует kp.ru.

Какое-то время жизнь молодого человека текла в меру спокойно. Архип учился в Майами, мечтал о серьезной профессии, даже изучал японский язык. Но планы на взрослую жизнь у парня поменялись. Причем первое время звездная мама даже принимала и поддерживала идеи сына.

- Он учился в Майами три года. Для меня как мамы это был сложный период. Я очень волновалась. И, как оказалось, возможно, не стоило нам организовывать эту командировку. Это лично мое субъективное мнение. Архип с этим не согласен, он считает опыт полезным — и язык, и другая культура. Хорошая школа жизни. Но американское образование оказалось очень слабым. Он увидел это и принял решение вернуться на родину. Архип настоял на этом. То есть решение отправлять принимали мы, а возвращаться захотел он сам, - рассказала Наташа Королева журналистам.

На родине у Архипа жизнь забила ключом. Выражение «хочешь жить – умей вертеться» парень воспринял слишком буквально. И начал осваивать пилон. А потом у Архипа появилась подруга по интересам – стриптизерша Мелисса Валынкина. Отношения быстро переросли в любовь, и вот уже мама Наташа принимает молодых у себя в гостях.

Все, кто до этого считал, что Королева свободна от предрассудков и одобрит выбор сына, сильно ошибались. Певица настояла на увольнении невестки с прежнего места работы и устроила ее трудиться визажистом. Жить молодая пара переехала поближе к мамочке, на чердак ее дома. Наташа не скрывает - обеспечивать сына Архипа Глушко и его любимую она не намерена.

- Я из тех родителей, которые считают, что каждый ребенок должен заработать все свое самостоятельно. Тогда он научится это ценить. Так более правильно. А когда все принесли на блюдечке с голубой каемочкой, - это совсем другое, я против, - строгие речи Наташи в адрес наследника приводит kp.ru.

Так, Мелисса Валынкина лишилась баснословных доходов, которые ей приносили полуголые танцы перед посторонними мужчинами, но зато обрела личное счастье. А строгое сердце свекрови бывшая стриптизерша все равно планирует растопить. Уверена, что та дрогнет, когда станет бабушкой. И отпишет внукам все свое имущество.