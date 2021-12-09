На Кубани зять зарубил топором тещу и ее сожителя

Убийца задержан и помещен под стражу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полицейские Приморско-Ахтарского района разбираются в семейной драме. Конфликт во время застолья обернулся убийством двух человек. Подозреваемый – близкий человек, муж дочери убитой. Как сообщил источник в правоохранительных органах, образцовой эта семья никогда не была. Убитая женщина была судима за ряд тяжелых преступлений. Среди статей, по которым она была осуждена – спаивание несовершеннолетних, а также вовлечение их в попрошайничество, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и мошенничество. Совсем недавно, в 2021 году, суд признал ее виновной в неуплате алиментов на содержание детей, которые с ней не проживали. 46-летняя женщина явно не являлась заботливой и любящей матерью.

- В спутники жизни жительница Приморско-Ахтарска нашла мужчину моложе себя, но соответствующего ее образу жизни. 39-летний местный имел непогашенную судимость и состоял на учете в местном отделении полиции, - рассказал «КП»-Кубань» подробности семейной жизни источник в правоохранительных органах.

Мужчина имел судимость за кражу группой лиц по предварительному сговору и за оборот наркотических веществ. В одном доме с матерью и ее сожителем проживала взрослая дочь с мужем. О правонарушениях девушки ничего не сообщается, но ее 27-летний супруг имел также проблемы с законом. Он был условно осужден за незаконное приобретение, хранение, перевоз и изготовление наркотиков, а также за кражу. В общем, несмотря на некоторые совпадения в биографии и схожесть во взглядах на жизнь, жила маргинальная семейка шумно и с драками. Нехороший дом на улице Островского был на примете у местных полицейских и те неоднократно наведывались туда из-за жалоб соседей.

- В начале декабря члены семьи закатили очередную пьянку, в ходе которой возникла перебранка между мужем матери и мужем дочери. Из-за возникших неприязненных отношений 27-летний зять взял топор и напал на родственников, - дополнил события того дня источник в правоохранительных органах.

Бойня началась в доме, а продолжилась во дворе домовладения. Прибывшие на место убийства полицейские обнаружили трупы 46-летней хозяйки жилья и ее 39-летнего любовника. Головы обоих были изрублены хозяйственным топором. Жилые комнаты и двор были залиты кровью. С места преступления были изъяты вещественные доказательства, в том числе и само орудие убийства.

- По данному факту возбуждено уголовное дело, идет проверка. Предполагаемый убийца задержан и помещен под стражу, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемый в преступлении был пойман на месте. Ждать окончания расследования и приговора мужчине придется в СИЗО.