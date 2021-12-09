Встречают по обложке и вывеске: на Кубани рассказали, что нужно сделать, чтобы пошел клиент

Фото: «Колибри»

Как сделать, чтобы внешний мир преобразился под вас: быстро, красиво и стильно?! Есть у нас среди партнеров такие: проверенные, ответственные и бесконечно доброжелательные! А еще – креативные, со вкусом и знанием дела!

Речь, заметьте, идет не только о дизайне и оформлении, а также о технологиях, поставках, монтаже и прочем сервисе, связанном с наружной рекламой. Да, рекламное агентство «Колибри» в Краснодаре мы рекомендуем не задумываясь: краснеть не придется!

Компания, которая работает на рынке наружной рекламы уже 8 лет, выполняет любые заказы от идеи до воплощения. И ареал ее интересов давно вышел за рамки пункта прописки. Рекламное агентство осуществляет деятельность на всей территории РФ, не опасаясь конкуренции. Из последних заказов – ЛРО в Каневской и отделения лаборатории Гемотест-ЮГ по краю и в Ростовской области.

Фото: «Колибри»

В РА «Колибри» вас сопроводят, что называется, с «0» и до монтажа. Дизайн, конструктив, подбор качественных материалов с учетом самых нестандартных пожеланий – это все стихия сотрудников компании!

В портфолио агентства: множество интерьеров кафе, отделений, пунктов приема, ресторанов, гостиниц и прочих общественных мест. Любые вывески, стенды, декорации, баннеры и даже флаги – тоже их умелых рук дело!

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Специалисты РА «Колибри» справляются с любой задачей до 10 дней. Даже если она с одними неизвестными, в отведенный срок уложится все – от идеи до монтажа с выездом на объект! Что еще входит в комплект услуг – узнаете, когда обратитесь сами!

Подробнее о размещении и изготовлении вашей наружной рекламы можно узнать по телефону 8(952)586-44-44 ( WhatsApp), а также по электронной почте Kraskurlv@mail.ru.

И напоследок: удостовериться в качестве работ и обратной связи «Колибри» с клиентами можно в Инстаграм-аккаунте Рекламного агентства.

Фото: «Колибри»

Здесь же подписавшегося на блог заказчика ждут приятные новогодние сюрпризы и подарки! Не пропустите свой шанс и обратите пристальное внимание!