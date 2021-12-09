«Меня насиловал отец каждый день»: многодетная мать, избившая врача-педиатра до уголовки в Краснодаре, поведала о тяжелой судьбе

Мама троих детей пойдет под суд Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

29-летней маме троих сыновей Анастасии Нижегородовой грозит до двух лет тюрьмы за нападение на врача-педиатра в Краснодаре. Дело было еще летом. 7 июля мама Настя привела на прием участкового врача своего младшенького в детскую поликлинику №2. Ему тогда не было и трех лет. Но простояв в очереди час, женщина потеряла терпение.

- Она ворвалась в кабинет врача. Та сказала ей выйти. Но женщина ударила за это доктора телефоном по голове, а затем еще и рюкзаком, - уточняют детали дела правоохранители.

У педиатра зафиксированы травмы.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, пострадавшей причинены повреждения в виде сотрясения головного мозга, ушиба мягких тканей, кровоизлияний в теменно-височной области и глаза, которые привели к причинению легкого вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Защищать пострадавшую пришлось пациентке, находившейся в тот момент на приеме, и медсестре, они оттолкнули девушку и оказали помощь врачу.

К слову, у Анастасии есть своя версия развития событий. Она якобы и сама пострадала в тот день.

- Я зашла в кабинет и сказала, почему нас не принимают. А врач ответила, что и не примет уже сегодня. Я пошла жаловаться заведующей, но та отправила меня в регистратуру писать жалобу там, - рассказывает она.

Настя воспитывает троих сыновей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Потом Анастасия вернулась к доктору, чтобы узнать его имя и отчество, но только подлила, как оказалось, масла в огонь. Крепко выругавшись на врача, она, по ее словам, направилась к выходу и получила от врача по шее.

Тут-то и завязалась драка. Но все, кто был этому свидетелем, выступают на стороне врача.

Впрочем, Анастасия, как рассказывает сама, с детства терпит рукоприкладство и унижения. И заступиться за нее было некому.

- Однажды я сидела на кухне и кушала суп, мама заправляла постель в комнате. И тут я услышала щелчок открывающегося дверного замка, мне стало очень страшно, это был он - мой отец. Он зашел, подошел ко мне и просто молча ударил меня кулаком по лицу, хлынула кровь и окрасился суп в алый цвет. Я начала плакать, у меня был перелом носа, - описывает ужасы своего прошлого мать троих детей. - Он насиловал меня каждый день.

Женщина говорит, что давно дала себе слово, что вырастет и станет сильной и независимой.

- И никогда не позволю такого обращения с собой или со своими детьми, - добавляет Анастасия.

Рассмотрение уголовного дела об избиении ею краснодарского врача начнется в ближайшее время.