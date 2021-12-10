Дорога «Пронеси, Господи!»: какие тайны хранит старое шоссе в Сочи, которое заколотили от туристов

Краснополянское шоссе построено в конце 19 века. Фото: varya_listopad

Краснодарский край имеет невероятное количество мест, полных загадок и богатых историями. Одно из них - старое Краснополянское шоссе А149, ведущее из Адлера на Красную Поляну. Его народе называют «Пронеси, Господи». И это неудивительно. Это одна из самых опасных дорог не только в Краснодарском крае, но, кажется, в России. Крутой обрыв в огромную пропасть и камнепады угрожали тем, кто ехал в горы. Тем не менее здесь курсировали ПАЗики и ездили автомобили. Особенно впечатлительные закрывали глаза, некоторые крестились, глядя вниз. В 2005 году трассу все-таки закрыли. Но про нее не забыли. Тысячи туристов каждый год стягиваются сюда, чтобы подивиться живописным местам и пройти своими ногами опасный и захватывающий путь.

Туристы приезжают сюда полюбоваться природой. Фото: varya_listopad

Любителям острых ощущений

Несмотря на то, что на «входе» есть табличка с предупреждением об опасности передвижения, это нисколько не пугает туристов разных возрастов. Возле тщательно закрытых ворот с колючей проволокой собирается очередь из желающих пощекотать нервы.

Туристы пробираются на трассу, несмотря на запрет. Фото: varya_listopad

Камнепады, разрушающие историю

По узкой дороге, которую уже местами сильно подмывает бурная бирюзовая река пешком-то страшно идти, как здесь разъезжались две машины, представить трудно. Водители должны были обладать чудесами маневровки. Ни на минуту нельзя было забывать и о камнях, готовых сорваться в высоты в любую минуту. По словам местных жителей, раньше устанавливали защитные щиты, которые оберегали пассажиров от падающих камней, развивающих большую скорость и стремящихся повредить транспорт или травмировать людей. Сейчас риск получить по голове тоже есть, особенно после дождей, но туристы идут на авось. Хотя некоторые предусмотрительно надевают каски.

Открыточные виды открываются на реку Мзымта. Фото: varya_listopad

Трассу то тут, то там подмывает река Мзымта. Горная, со своим характером, она в сезон дождей пытается урвать себе кусочки дороги. Поэтому в нескольких местах, дорога сужается. Но пройти пока по этим участкам можно. Что будет дальше, неизвестно, ведь обрыв здесь давно не укрепляется.

Что есть на старом Краснополянском шоссе

Казалось бы, заброшенную дорогу за почти 20 лет природа должна была отвоевать у человека, но жизнь здесь не остановилась. Экстремалы тут и там делают фото на фоне живописного ущелья Ацху, запускают квадрокоптеры, а еще - прикладываются к иконе Богоматери. Ее устроили прямо в скале. К иконе приносят свечки и цветы.

К иконе Пресвятой Богородицы несут свечи и цветы. Фото: varya_listopad

Рядом с иконой – трагическая история времен Гражданской войны. Вдоль дороги установлены два памятника красноармейцам. С борцами за Советскую власть жестоко расправились белые в 1920 году. 20 человек захватили в неравном бою, разрубили на части и скинули останки в пропасть.

Памятник погибшим красногвардейцам. Фото: varya_listopad

Еще один памятный знак установлен далее. Это мемориальная доска в честь горного инженера Василия Константинова. Ее появление на Краснополянском шоссе неслучайно. Константинов руководил строительством дороги в 1893 году. Условия для ее прокладки были сложные – горная местность, 500 метров над уровнем моря. Рабочие долбили скалы вручную.

Барельеф в честь руководителя строительства шоссе Василия Константинова. Его судьба оказалась трагической. Фото: varya_listopad

Василий Константинов активно изучал историю Кавказа и Сочи. Он основал Горный клуб на курорте, собирал исторические артефакты. Потом его коллекция станет основой создания Сочинского краеведческого музея. В 1906 году инженер был избран депутатом Государственной Думы первого созыва от Кубанской области и Черноморской губернии. Судьба русского интеллигента сложилась трагически. В 1920 году он пошел пешком в Сочи. По дороге его расстреляли без суда и следствия.

Также на скальном участке остались инженерные сооружения. Это несколько коммуникационных шахт тоннеля. Две находятся в самом начале недостроенные, тупиковые.

Недостроенные тоннели. Фото: varya_listopad

Третья - более монументальная, запаянная и с освещением. Из нее веет могильным холодом. Повсюду натыканы камеры. Замков навесных на них нет, только чипы, которые отворяют вход по магнитным карточкам.

Старое Краснополянское шоссе остается пугающе-красивым местом. Со своей историей, где жизнь и смерть находятся рядом. Но, опасность, как правило, привлекает человека. Пока часть дороги окончательно не подмыла Мзымта и не разрушили камнепады, люди продолжат пробираться на закрытый участок, чтобы полюбоваться уникальными арками виадуков и горными пейзажами.