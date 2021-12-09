Не аэропорт - портал в космос: в Геленджике показали первые фотографии терминала новой воздушной гавани

Виды здания приводят в восторг. Фото: пресс-службы аэропорта Геленджика.

Терминал нового аэропорта в Геленджике точно войдет в топ самых «космических» зданий мира. Он с высоты птичьего полета походит на межгалактическую станцию.

Фото: пресс-службы аэропорта Геленджика.

Футуристическая постройка кажется нереальной: сверху сооружение воздушной гавани напоминает огромную расплавленную каплю серебра, а внутри впечатляет диковинным и уникальным дизайном, формами, элементами декора.

Фото: пресс-службы аэропорта Геленджика.

Фото: пресс-службы аэропорта Геленджика.

Фото: пресс-службы аэропорта Геленджика.

"Комсомольская правда" - Кубань" получила первые эксклюзивные кадры с места уже завершающейся стройки. На них видно, как ведутся подготовительные к открытию работы, где-то остается лишь смахнуть пыль, например, с ленты выдачи багажа. Их в здании будет две и выглядят они тоже по-особенному.

Фото: пресс-службы аэропорта Геленджика.

Фото: пресс-службы аэропорта Геленджика.

Фото: пресс-службы аэропорта Геленджика.

Фото: пресс-службы аэропорта Геленджика.

Во внешнем виде здания терминала воплотили в жизнь интересную задумку архитекторов – создали «парящую» крышу. Кровля весом 1000 тонн держится на 9 внутренних и 4 внешних колоннах. Они окружены прозрачным фасадом. На месте создается ощущение, что «живая» форма словно висит в воздухе.

Фото: пресс-службы аэропорта Геленджика.

- Несмотря на то, что крыша кажется невесомой, каждая из колонн рассчитана на 8-балльное землетрясение. Сталебетонные колонны многократно проверялись при производстве и монтаже, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Геленджика.

Фото: пресс-службы аэропорта Геленджика.

С высоты здание ровное, но на самом деле его высота колеблется от 9,5 до 23 метров. В России при строительстве аэровокзальных комплексов подобные конструкции кровли никогда никто не использовал. Аналогичным образом подходили к строительству воздушных гаваней лишь в Мадриде, Ереване и на испанском Гран-Канарии.

Фото: пресс-службы аэропорта Геленджика.

Фото: пресс-службы аэропорта Геленджика.

Архитектор заложил в здание будущего терминала красивую метафору парящей в небе птицы. Ощущение полёта, согласно этому замыслу, должно достигаться благодаря воздушному, невесомому фасаду. Он полностью выполнен из светопрозрачных элементов. Здание будто обернуто единой непрерывной стеклянной лентой.

Фото: пресс-службы аэропорта Геленджика.

- Сквозь стеклянный фасад проходят порталы, соединяющие внешнее и внутреннее пространство, а радиусные участки остеклены уникальными гнутыми стеклопакетами. Каждый такой стеклопакет имеет свою индивидуальную геометрическую форму — за реализацию такой сложной системы был готов взяться всего один производитель в России, - отметили представители аэропорта.

Фото: пресс-службы аэропорта Геленджика.

Стоит сказать, что на привокзальной площади нового терминала аэропорта также появится огромный ландшафтный парк площадью в 1 гектар. Он будет объединен сетью пешеходных дорожек. В зеленой зоне высадят более 6 тысяч растений и кустарников, в том числе 45 крымских сосен. А искусственные насыпи подчеркнут галькой.

Фото: пресс-службы аэропорта Геленджика.

Вдоль терминала и парковочной зоны оборудуют велодорожку и стоянку для велосипедов и самокатов. Также возле терминала построят станцию зарядки электромобилей.

Фото: пресс-службы аэропорта Геленджика.

Фото: пресс-службы аэропорта Геленджика.

Стройка завершится уже в декабре этого года. А вот открыть воздушную гавань для первых пассажиров планируют в первом квартале 2022 года.

ЦИФРЫ

Площадь нового аэровокзального комплекса - более 16 700 квадратных метров

Высота терминала - 23 метра

Пропускная способность нового аэропорта - 891 пассажир в час

Терминал оборудован 13 стойками регистрации и 6 выходами на посадку

Парковка на 430 машиномест

Объем инвестиций в реализацию проекта составил 6 млрд рублей

Достроят аэропорт к концу 2021 году, откроют – в начале 2022 года