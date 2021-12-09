Усатый нянь из Краснодара: 25-летний воспитатель учит особых детей говорить и быть самостоятельными

Молодой воспитатель работает с особыми детьми. Фото: личный архив героя

Станиславу Воеводову всего 25 лет, но он уже постиг тайны детской души. Уже три года он учит ребят завязывать шнурки, управлять ложкой, рисовать и лепить. Станислав не просто воспитатель, а дефектолог. Он работает с детьми с особенными потребностями. Многие из них не умеют говорить и одеваться, но Станислав верит, что все его воспитанники в будущем смогут стать успешными взрослыми, несмотря на их диагнозы.

- Еще в школе я склонялся в гуманитарную сторону, меня интересовала психология. А летом подрабатывал вожатым, и работа с детьми мне понравилась, запала в душу, - рассказал «КП»-Кубань» Станислав. - Было интересно, и хотелось пойти по этой стезе. Мне нравится, что здесь есть «живость», эмоции, чувства. Не хотелось сидеть в скучном офисе. Ну и хотелось, конечно, поучаствовать в процессе воспитания гармонично развитой личности.

Три года он ведет свою группу в детском саду № 24 Краснодара. Подросшие за это время пятилетки и шестилетки окрепли, стали активнее и многое могут сами. Станиславу удается пробиться к каждому ребенку. Маленького Ваню (имя изменено – прим.ред.) с аутизмом он терпеливо приучил к горшку за 2 месяца, потом мальчик стал брать ложку и самостоятельно есть. Дальше – больше. У ребенка уменьшились истерики, а через 8 месяцев после первого посещения садика он начал говорить.

- Это очень хорошая динамика для Вани. Но нельзя сказать, что это только моя заслуга, - скромно отмечает Станислав. – Это совместная работа всех специалистов и родителей. В этом случае нельзя выделить кого-то одного.

Сейчас Станислав активно готовит детей к школьной жизни. Через год-два они покинут стены родного детского сада. Чтобы этот переход был менее болезненным и не отбил желание у ребят учиться, воспитатель проводит специальные занятия, пополняет их словарный запас и учит их находится в одном коллективе.

- Методы все индивидуальны, главное, - это идти от ребенка. Прежде всего, я использую наглядный метод, объяснительно-иллюстративный. Например, показываю картинки. Так дети легче запоминают, - говорит Станислав.

Занятия всегда проходят интересно. Фото: личный архив героя

Несмотря на то, что Воеводов недавно пришел в профессию, он смог победить в престижном Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют-2021». Станиславу удалось пройти все этапы состязания и стать лучшим в номинации «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций».

- Я думаю, что воспитатель быть человеком с большой буквы, - делится Станислав. - Нужно уметь любить, видеть прекрасное, иметь неиссякаемый поток фантазии, уметь абстрагироваться, быть веселым человеком, но и строгим в необходимые моменты.

В свободное от работы время Станислав любит путешествовать, совершать пешие прогулки в горах, читать и играть в шахматы. Также молодой воспитатель увлекается видеомонтажом и фотошопом.