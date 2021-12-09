Как выглядел Даня Милохин до того, как стал известным: архивные фото звезды Тик-Тока

Парень обожает эпатаж Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это сейчас Даня Милохин – звезда соцсетей и кумир молодежи. За три года он проделал путь от официанта до долларового миллионера. Свое состояние блогер сколотил на веселых видео и музыке. Творчеством он делился в соцсетях, где собирал миллионы просмотров.

На неделе Даня Милохин отметил юбилей. Парню стукнуло 20 лет. Звезда соцсетей по-взрослому отметил юбилей. На праздник он спустил более миллиона рублей. Еще бы – организация мероприятия легла на плечи агентства Иды Галич. Его специализация – модные праздники.

Даня Милохин и Евгения Медведева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На торжество съехались звезды российского шоу-бизнеса: коллеги Дани Милохина по тик-топу и эстраде: Ольга Бузова, Андрей Малахов, Клава Кока, Егор Крид, Анастасия Ивлеева, Николай Басков.

Но главной звездой вечер стала Евгения Медведева – партнерша Дани по шоу «Ледниковый период». Пара не раз опровергала возможный роман. Но поклонники убеждены, что ребята избегают лишней шумихи и никак не показывают чувства на публике.

Сразу после дня рождения Даня Милохин поделился с фанатами архивными снимками. Он нашел свой первый аккаунт в инстаграме. Его парень завел после переезда в Анапу – вместе с приемной семьей.

На архивных кадрах Даня Милохин пародирует рэпера Элджея (Алексея Узенюка), бывшего мужа Анастасии Ивлеевой. На фото будущая звезда тик-тока стоит в очках с подкатанными глазами и обмотанный ремнем популярного бренда.

На другом снимке Милохин катается по супермаркету в тележке, забитой лапшой быстрого приготовления.

- Супчика аж захотелось, – писали Дане фанаты.

На следующем фото парень уже сидит на кирпичах.

- Некоторые живут на земле, а Милохин – на кирпичах, – шутят фанаты.

Кстати, первые снимки Дани Милохина не пользовались бешеной популярностью. Под каждым фото фанаты оставляли около 5-10 комментариев, а количество лайков не превышало тысячи.

Сейчас ситуация изменилась. Каждый пост Дани Милохина нравится как минимум 200 000 человек, а его видео собирают миллионы просмотров за пару часов.