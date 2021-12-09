Маслянистые пятна, вонь и два мертвых дельфина: В Геленджике произошел выброс нефти в море

Нефтяное пятно в геленджикской бухте. Фото: стоп-кадр из видео

Жители Геленджика заметили темные маслянистые пятна в акватории бухты. Оказалось, что там произошел разлив нефти. Обеспокоенные люди сразу же обратились к городским службам. На место выехали специалисты. Они установили, что площадь загрязнения составила 30 квадратных метров.

Из-за появившейся радужной пленки погибли два дельфина. Кроме того, сейчас на всю округу разносится резкий запах солярки. А помимо нефтяного пятна, в море плавает еще и мусор: ветки и бумажки. Жители города обеспокоены этой ситуацией.

Помимо нефтяного пятна, в море плавает мусор. Фото: стоп-кадр из видео

- В единую дежурно-диспетчерскую службу поступил звонок от жителя с сообщением о том, что в акватории бухты обнаружено пятно темного цвета. Незамедлительно информация была передана в администрацию города, Азово-Черноморскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Действительно, был зафиксирован факт наличия на поверхности воды пятна с характерным запахом нефтепродуктов. Площадь загрязнения - 30 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

Однако что стало причиной разлива нефтепродуктов, пока неясно. Сейчас на месте работают службы. Специалисты уже взяли воду на экспертизу. Проводятся проверки.

- Подобные разливы нефти крайне опасны для природы, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. - Загрязнения вредят животным и птицам, отравляют их. Гидробионты получают удушье. Это происходит из-за того, что под нефтяную пленку не поступает воздух. Кроме того, нефть оседает вместе с мусором и илом на морское дно. Поэтому купаться в такой воде - нельзя.