Блогера-путешественника после «разоблачения» водопада в Сочи заподозрили в хайпе

Вода течет по скале из шланга. Фото: скриншот с видео

Блогер-путешественник Евгений Крутов активно ведет страничку в Instagram. Гид рассказывает и показывает курорты побережья с обратной стороны. На одном из разоблачений его заподозрили в хайпе.

Евгений «вывел на чистую воду» водопад на одном из маршрутов сочинского нацпарка. Он заявил, что вода со скалы течет из шланга. Блогер преподнес информацию, как развод туристов.

- Такого я ещё не видел! Водопадом Любви оказался водопад из шланга, - на эмоциях возмутился Крутов. - Водопад начинался прям из-за камня, сверху которого не было ни одного ручья. При детальном рассмотрении места начала водопада, чуть правее я увидел огромный чёрный шланг.

Блогер назвал увиденное разводом по-сочински и не рекомендовал за 200 рублей помещать маршрут с обманом.

- А ведь кто-то думает, что это правда настоящий водопад, кто-то загадывает желанье и думает, что сбудется, а кто-то видит первый водопад в своей жизни, - философски завершил путеводитель.

При этом пользователи сети заподозрили неладное. Подписчики обратили внимание на то, что подтверждения того, что водопад искусственный и его отключают, нет.

«Несоизмеримость потока и толщины показанного на видео шланга», «Этот шланг больше на кабель похож», «Разобрался бы сначала, а потом хайповал», - комментируют под роликом автора.

При этом в нацпарке Сочи не стали придумывать легенды и рассказали правду о водопаде Любви.

- Водопад – действительно искусственный, он является декоративным элементом на туристическом прогулочно-познавательном маршруте "Чвижепсе обзорная". Основополагающий здесь – естественный источник минеральной воды, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в нацпарке.

Также специалисты добавили, что плата за посещение благоустроенной территории регламентирована федеральным законом и приказом национального парка.