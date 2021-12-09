Вскрытые повреждения

Российский союз автостраховщиков в ближайшее время должен обнародовать очередной антирейтинг регионов по ОСАГО, отметив те из них, которые отличаются повышенной аварийностью, большим количеством судебных тяжб и высокими страховыми выплатами. Судя по последним таким рейтингам, Краснодарский край у страховщиков не в фаворе. Хоть частота страховых случаев по ОСАГО здесь ниже средней по стране, но при этом средняя выплата по полисам «автогражданки» одна из самых высоких в России —за первое полугодие 2021-го она составила 99964 рубля. Также край входит в пятерку регионов, с самым высоким соотношением судебных выплат к несудебным — 11,7%. Банк России, ведущий свой мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО, сегодня не включает Краснодарский край в самую высокорисковую для страховщиков «красную» зону, но в последнем обнародованном мониторинге за период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года, отмечается, что на Кубани показатель средней страховой выплаты по «автогражданке» достигает максимального уровня и превышает 115% от среднего значения по стране.

Все это напрямую сказывается как на стоимости полисов ОСАГО — а в регионе один из самых высоких территориальных коэффициентов, — так и на количестве автомобилистов, пострадавших от действий недобросовестных автоюристов. Их больше, чем в каком-либо еще из субъектов РФ — сами представители этого неформального сообщества водителей утверждают, что около тысячи. Это те, кто в 2016-2017 гг. согласился «продать» на месте ДТП свое право оформить выплату по ОСАГО. Большинство повреждений в авариях были небольшими, и полученные на руки деньги — от 20 до 80 тыс. рублей — всех устраивали. Взамен водителю требовалось заключить с автоюристами договор цессии, а также заглянуть к нотариусу для подписания доверенности — причем, не только на представительство в страховой и в судах, но и на право открытия банковского счета и снятия наличных.

Почему практически никого не насторожил такой объем доверяемых полномочий, остается главной загадкой. Внятного ответа не найти ни на одном из форумов, где краснодарские автовладельцы описывают обрушившиеся на них после выписки доверенности злоключения.

Впрочем, осознавать последствия привлечения автоюристов кубанские водители стали, когда их происшествия на дорогах стали уже забываться. О том, что от их имени кто-то успешно судится со страховыми компаниями, автомобилисты узнали лишь, когда получили требование оплатить дополнительный подоходный налог. А затем стали получать повестки в суд и совсем другие требования — вернуть в полном объеме те средства, которые были переведены страховщиками на открытые по доверенностям банковские счета.

Как выяснилось, переданных персональных данных было достаточно автоюристам для оформления временной регистрации своих «клиентов» в гостиницах, отелях, хостелах Крыма, что давало возможность подать иск к страховым компаниям в Центральный районный суд Симферополя — «по месту пребывания потерпевших». По итогам решения судьи суммы страхового возмещения обрастали компенсациями за «независимую» экспертизу, штрафами, пенями и в итоге увеличивались в десятки раз — до 400-700 тыс. рублей, порой переваливали и за миллион.

О причинах особого отношения крымского служителя Фемиды к искам краснодарских автомобилистов спросить уже невозможно — в октябре 2018 года он ушел в отставку, а в декабре был найден мёртвым. Считается, что он покончил жизнь самоубийством. При этом выданные после его решений исполнительные листы успешно «обналичивались» — по ним шло списание средств со счетов «РЕСО-Гарантии», «Росгосстраха», «СОГАЗа», «ВСК», «Зетта-страхования». Только в «Росгосстрахе» общая сумма выплат по этим делам превысила 66 млн рублей.

Считающие себя обманутыми автомобилисты утверждают, что и в Крыму в указанные дни не бывали, и денег от страховщиков не видели. Но иски к страховым компаниям поступали от их имени, а деньги переводились на открытые на них счета. И потому именно им пришлось отвечать, когда страховщики успешно обжаловали действия судьи в Верховном суде Республики Крым, где подавляющее большинство решений было отменено, а дела направлены на новое рассмотрение в суды Краснодарского края — согласно нормам территориальной подсудности. На весах Кубанской Фемиды аргументы страховщиков о необоснованности и неправомочности столь крупных взысканий за незначительные повреждения, обрели необходимую значимость — судьи стали принимать совсем другие вердикты — о повороте исполнения решений Центрального райсуда Симферополя.

Осознав, что доверились мошенникам, автомобилисты стали подавать заявления в правоохранительные органы, в сентябре 2020 года представители инициативной группы встречались с прокурором Краснодарского края Сергеем Табельским, обращения направлялись в Генеральную прокуратуру и Государственную думу. Результатом такой активности, а также работы служб безопасности страховых компаний стала серия уголовных дел о мошенничестве, которые впоследствии были объединены в одно большое — сейчас оно расследуется следственным управление ГУ МВД России по Краснодару. Потерпевшими по нему были признаны как страховщики, которые от действий «неустановленных лиц» потеряли десятки миллионов рублей, так и автомобилисты, по сути, и давшие возможность автоюристам эти миллионы взыскивать с помощью крымского судьи.

Большое количество эпизодов, множество потерпевших, необходимость опросить сотен свидетелей может серьезно повлиять на сроки расследования этого дела. При этом автомобилисты, утверждающие, что страховых выплат в глаза не видели, нечасто решаются подать иск к автоюристам в рамках гражданско-правовых отношений. Безусловно, при наличии ранее выданных доверенностей с таким объемом полномочий довольно сложно убедить суд в том, что автоюрист неправомочно воспользовался отсуженной у страховщика суммой. Но прецеденты вынесения решений в пользу автомобилиста о взыскании с действовавшего по доверенности юриста всей суммы, да еще и с процентами за неправомерное распоряжение чужими денежными средствами, в Краснодарском крае были. А значит бороться за восстановление справедливости по каждому конкретному случаю можно параллельно с расследованием уголовного дела.