В Краснодаре задержали замдиректора департамента транспорта по подозрению во взятке

В Краснодаре задержали замдиректора департамента транспорт по подозрению во взятке Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодаре задержали замдиректора департамента транспорт по подозрению во взятке. О том, что в мэрию краевого центра с обысками пришли силовики, сообщает РБК Краснодар.

Предварительно, задержание проводилось сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с представителями регионального УФСБ. Владимир Анфиногенов может быть причастен к получению взятки в сумме 200 тысяч рублей. Деньги замдиректора департамента якобы должен был получить от городского перевозчика за увеличение графиков работы 4-го маршрута.

В настоящее время проводится проверка. В правоохранительных органах и в мэрии Краснодара ситуацию пока никак не комментируют.

Как сообщает РБК, краснодарский перевозчик, который может фигурировать в даче взятки, в течение нескольких лет судилась с администрацией города. Как сообщает РБК Краснодар, в Арбитражный суд Кубани был подан иск о признании незаконным решение мэрии отменить движение пяти автобусных маршрутов, в число которых входил обслуживаемый перевозчиком № 183А. Однако решение было принято в пользу властей.

Так, организация получила свидетельство на перевозку пассажиров без открытого конкурса. А автобусы продолжали ездить по отмененному ранее маршруту.