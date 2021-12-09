Победительница "Голоса" о Градском: "Он любил меня"

александра Воробьева. Фото: личная страница героя публикации в сети

Вокруг знаменитых всегда много слухов. Их яркая и красивая жизнь пролетает на виду у миллионов поклонников. Им стараются подражать, копируют стиль и внешность, а после смерти оказывается, что безупречные кумиры и сами не без греха. Так случилось и с великим Градским. Его семейную жизнь с красавицей Мариной Коташенко таблоиды изучили вдоль и поперек, но не нашли и трещинки в идеальном браке. И тем неожиданней прозвучало заявление актрисы фильмов "Афоня" и "Гараж" Людмилы Цветковой. Кинозвезда раскрыла подноготную отношений композитора с одной из его юных подопечных.

- Да, мне рассказывали, что новая девка из «Голоса» два года назад у Градского появилась. Но подробностей не знаю, - известная актриса Людмила Цветкова шокировала этими словами всех, кто знал и уважал Александра Градского.

Имени молодой любовницы, впрочем, не назвала. Но это и не требовалось. Знатоки светской жизни указали пальцем на Сашу Воробьеву - звезду третьего сезона шоу «Голос». Победив в конкурсе, молодая исполнительница перелетела под крыло мэтра и стала под его присмотром делать первые шаги в шоу-бизнесе.

- Мы знакомы с Александром Борисовичем с «Голоса», и после проекта я стала работать в его театре. До последних дней мы регулярно общались, вместе с супругом ездили к нему в студию, - цитирует артистку kp.ru.

Сплетники уверены, симпатичная блондинка не договаривает. Мол, перед смертью Градский даже разъехался по разным квартирам с матерью своих детей Мариной Коташенко. Впрочем, четвертая супруга композитора, похоже чувствовала перемены в настроении мужа и буквально измором повела уже больного Градского в ЗАГС, где спустя 18 лет гражданского брака супруги официально расписались.

Александра Воробьева уверяет, что не знала, о том, что Градский незадолго до смерти зарегистрировал супружеские отношения с Коташенко. Говорит, что обсуждали со знаменитым певцом только творчество.

- Он мог что-то создать и позвонить в два часа ночи, сказать: «Саша, я придумал такой номер». Его беспокоила моя карьера и самореализация в данной сфере. Он любил меня как профессионала, человека творческого. Он обожал мой голос и любил меня как отец - дочь. Все домыслы про какую-то связь между нами - полная чушь! Не надо очернять его имя. Просто больно смотреть. Человек был настолько замечательный, - рассказывает kp.ru о негодовании молодой артистки.

Он даже никогда не жаловался на плохое самочувствие. Всегда был примером для меня, продолжает Воробьева. До сих пор не верится, что его больше нет. Пожалуйста, не очерняйте его имя – умоляет она всех, кто продолжает обсуждать Александра Градского и его женщин.