Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 10 декабря 2021 года: названы самые зараженные COVID-19 районы Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Уже несколько недель на Кубани ежедневно фиксируется свыше 500 новых случаев заражения коронавирусом. Это один из самых высоких показателей заболеваемости с начала пандемии.

Только за последние сутки в Краснодарском крае было сдано 677 положительных тестов на ковид. Самыми зараженными муниципалитетами Кубани стали Краснодар, Динской район и Сочи.

Здесь диагноз коронавирус подтвердился у 274, 59 и 33 человек соответственно. Также в топ-5 антирейтинга по количеству заболевших вошли Северский район и Новороссийск. Здесь положительный тест пришел 23 местным жителям.

Напомним, что лучший способ избежать заражения инфекцией – вакцинация. Поставить прививку от ковида можно более чем в 300 мобильных пунктах. С графиком работы кабинетов можно ознакомиться на сайте краевого минздрава.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 10 декабря 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 274 заболевших.

Коронавирус в Анапе 10 декабря 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 15 человек.

Коронавирус в Сочи 10 декабря 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 33 жителей.

Коронавирус в Геленджике 10 декабря 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 6 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 10 декабря 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки обнаружено 18 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 10 декабря 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 14 человек.