В оперштабе Кубани рассказали, можно ли посещать детские новогодние утренники родителям

Новогодний утренник будут организовывать все группы и классы по отдельности Фото: Олег УКЛАДОВ

В оперштабе Краснодарского края рассказали, как в разгар пандемии в регионе разрешено проводить детские новогодние утренники и какие ограничения действуют.

- Из-за коронавируса общие мероприятия в детских садах и школах запрещены. В этом году утренники можно организовывать в детсадах и школах только для отдельных групп и классов. Но при этом посещать мероприятия родителям и людям из сторонних организаций нельзя. Все должно проводиться в закрытом режиме, - прокомментировали в оперштабе.Н

арядные костюмы сказочных героев на малышах, реакции школьников на Деда Мороза и Снегурочку, детские песни, стихи и хороводы, - все это в этом году, как собственно и в прошлом, родители смогут увидеть, в лучшем случае, только на видеозаписях.

Специалисты при перечислении ограничений ссылаются на постановление санитарного врача.

Также в урезанной форме можно проводить утренники и развлекательные мероприятия в учреждениях культуры. Это касается, в том числе, концертов и спектаклей в театрах.

- Загрузка зала должна составлять не более 50% от его вместимости, ограничение действует и на общую численность – не более 500 человек. Мероприятия необходимо проводить при строгом выполнении действующих рекомендаций Роспотребнадзора. Совершеннолетние должны предоставлять на входе QR- код о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, или медицинский отвод от вакцинации, - пояснили специалисты.

Напомним, что в Краснодарском крае продолжает действовать масочный режим. Его соблюдение проверяют рейдовые группы. В общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Также на входах в места общественного питания, торговые центры, бассейны, фитнес залы нужно предъявлять QR- код о вакцинации от коронавируса.

Пока на сегодняшний день на Кубани наблюдаются качели заболеваемости. Количество заболевших за сутки в регионе варьируется от 550 до 700 человек.

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