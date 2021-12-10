Снега нет, сойдет песок: В Анапе новогоднюю елку установили прямо посреди дюн

Нарядная елка появилась прямо посреди анапских дюн. Фото: Юрий Озаровский

До самого нарядного праздника - Нового года - осталось ровно три недели. И детям, и взрослым хочется волшебства. Одним из лучших подарков для жителей юга был бы, конечно, снег. Но вероятность того, что он покроет все еще зеленеющие поля Краснодарского края на праздники, крайне мала.

Еще меньше шансов увидеть снег к Новому году у жителей приморских городов. За редкими исключениями, которые случаются раз в 20 лет, температура воздуха в разгар зимы тут не опускается ниже ноля градусов из-за близости Черного моря. Оно создает термальный эффект, и трескучих морозов, как в других регионах России, здесь почти никогда не бывает.

А вот чего с лихвой в Анапе, к примеру, - это мягкого и зыбучего песка. Дюны Витязево славятся на всю страну. И при удачном преломлении света анапский песочек очень похож на снег.

Это сходство решили использовать дизайнеры из курортного города Анна и Таисия и установили новогоднюю нарядную елку прямо посреди анапских дюн.

- Это просто шедевр, а не фотозона. Спасибо фантазерам за это, - говорят жители города.

Желающие сделать для себя необычную новогоднюю фотографию уже выстраиваются в очередь.