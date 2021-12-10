В Краснодаре задержали курьера, который развращал в лифте 10-летних школьниц

Устанавливаются другие возможные жертвы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шокирующая ситуация произошла в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Двое 10-летних школьниц возвращались домой после прогулки. Когда в подъезд с девочками зашел мужчина в форме курьера по доставке еды, они ничего не заподозрили. Он также рядом томился в ожидании лифта, переминаясь с ноги на ногу. Но когда двери закрылись и подъемник тронулся вверх, курьер стал удовлетворять свои сексуальные потребности прямо на глазах у детей.

О странном дяде в лифте девочки рассказали родителям. После чего мамы схватили детей и поехали в полицию. Там школьницы описали человека, который предался разврату прямо при них.

- Все случилось 5 декабря в одной из многоэтажек по улице Рождественская Набережная. Заявление написали родители пострадавших учениц третьего класса. Девочки пояснили, что молодой человек доехал с ними до шестого этажа, сделал «свои дела», затем просто вышел, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Полицейские быстро нашли парня по камерам видеонаблюдения. Благо они были установлены неподалеку от дома. Извращенцем оказался 24-летний курьер. Сейчас им занимаются следователи.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан, по ходатайству следователя заключен под стражу, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Расследование продолжается. Выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе устанавливаются и другие возможные жертвы курьера-извращенца.