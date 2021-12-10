В Краснодаре задержали замдиректора департамента транспорт по подозрению во взятке Фото их архива КП

В Краснодаре задержали замдиректора департамента транспорта по подозрению во взятке. В отношении Владимира Анфиногенова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Согласно следствию, в ноябре этого года 38-летний заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара решил помочь городскому перевозчику с увеличением маршрутов транспорта. За это госслужащий запросил 160 тысяч рублей. Однако перевозчик обратился к правоохранителям.

Накануне мужчина передал деньги. Позже подозреваемый был задержан сотрудниками краевого УФСБ и отдела ЭБиПК УМВД Краснодара.

- В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.