В Сочи около тысячи людей получат доступ к чистой воде

В планах властей увеличить надежность водоснабжения в Лазаревском районе Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Жителей Адлерского района Сочи обеспечат чистой питьевой водой. Это стало возможным благодаря прокладке крупного водовода в рамках реализации федеральной программы по комплексному развитию курорта.

– В настоящее время два крупных водозаборных сооружения обеспечивают подачу воды в Лазаревском районе. Нагрузка на инфраструктуру повышается в разы в курортные месяцы. И, к сожалению, местные жители могут испытывать перебои с питьевой водой, – рассказал «КП» - Кубань» директор водоканала Сочи Антон Денисов.

По его мнению, решить проблему можно, в том числе в удаленных территориях, через создание новых крупных сетей. В поселке Головинка есть крупнейшие разведанные запасы качественной воды. Здесь инфраструктура позволяет проводить забор воды, ее подготовку и транспортировку.

От водозабора на реке Шахе построят магистральный водопровод. Его диаметр – 500 мм до точки врезки в сети, которые существуют в поселке Солоники.

– У нас в планах увеличить надежность водоснабжения в Лазаревском районе. Мы еще создадим резерв воды на весь курортный сезон. Очень важно, что качественную питьевую воду получит население сел Глубокая Щель, Зубова Щель, Каткова Щель и микрорайона Чемитоквадже, – отметили в пресс-службе водоканала.

Ко всем к проектно-изыскательным работам планируется приступить в 2023 году.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани завершилась работа по водоснабждению. В регионе выполнен план по национальному проекту «Жилье и городская среда» в этой части. Улучшилось качество водоснабжения более чем у 85 тысяч жителей.