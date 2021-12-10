Девочку «с маской Бэтмена» не узнать: российский врач показал эксклюзивные фото после операций на лице американки

Луна покидает Краснодар. Фото: Светлана АЛЕКСУТКИНА

Личико двухлетней американки Луны Феннер заживает после операций. 10 декабря она снова пришла на прием к краснодарскому доктору Павлу Попову.

- Процесс заживления рубцов очень длительный и зависит от многого, потому все по плану, - уточнили "КП" - Кубань" в клинике фотодинамической терапии.

Два года она вместе с мамой Кэрол пересекала океан, чтобы лечиться у российского врача. Их было шесть, но это в десятки меньше того, что предлагали специалист в США. Более того, единственным способом избавления от невуса заокеанские специалисты видели в срезании кожи с лица Луны хирургическим путем.

- Я готова к тому, что нам предстоит долгий путь. Еще потребуется лечить рубцы, но это наш выбор, - говорит мама Луны.

Из Краснодара они улетят в ближайшее время. Дома Луну ждет нарядная елка и много подарков к Рождеству.

Напомним, впервые в Краснодар Луна с мамой прилетели 25 сентября 2019 года. А 8 октября полугодовалой Луне была сделана первая лазерная процедура на лбу. К краснодарскому врачу и его методу, названному в Америке уникальным, было приковано внимание и коллег, и журналистов по всему миру. Однако сам он такого ажиотажа не разделял.

- Дело в том, что фотодинамическая терапия (ФДТ) - это техника, которая не получила распространения ни в Европе, ни в Америке. Но это не значит, что о ней не было известно в этих странах, - продолжает Павел Попов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Комсомольской правды». - Классическая хирургия шва и скальпеля там более распространена. Но для Луны такой способ иссечения невуса поистине губителен. Ее лицо после такого лечения будет одним сплошным шрамом. Это неприемлемо.

Через час после операции Луна уже ела и тянула повязку в рот. Никаких болей, чего больше всего боялась мать, она явно не испытывала.

Луна выучила в России несколько русских слов. Свое "спасибо" Павлу Попову она уже сказала и подарила игрушку на прощание. Это путешествие запомнится ей на всю жизнь.