В Сочи заработали 1,5 тысячи новых предприятий в 2021 году

Мэр города Алексей Копайгородский провел совещание с руководством ТПП, налоговых инспекций, представителями общественных организаций и бизнесменами. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи работает почти 35 тысяч малых и средний предприятий. В этом году на курорте открылось 1,5 тысячи подлобных организаций, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сочинские предприятия достояно выдерживают трудности пандемии, соблюдая все меры по борьбе с коронавирусом. В настоящее время многие сферы уже восстановились. Но есть и те, которым необходима помощь властей. Для поддержки бизнеса на федеральном и краевом уровнях действует ряд программ. Руководители фирм могут получить льготные кредиты или отсрочку по арендным платежам. Также есть право преимущественного выкупа арендуемых муниципальных помещений. Уже свыше тысячи предпринимателей получили абсолютно бесплатные консультации в сочинском Центре развития предпринимательства.

– В режиме видеоконференции обсудили планы по развитию бизнес-сообщества совместно с руководством Торгово-Промышленной палаты, налоговых инспекций, представителями общественных организаций и бизнесменами, – рассказал корреспонденту «КП» - Кубань» глава Сочи Алексей Копайгородский.

Городская администрация планирует связать действующую программу со Стратегией социально-экономического развития Сочи до 2030 года.

В Сочи работает почти 35 тысяч малых и средний предприятий. Фото: пресс-служба мэрии

– Нам нужно четко обозначить те направления, которые являются перспективными. Также нужно понять, какие потребности возникнут у сочинцев и гостей курорта, например, через пять или десять лет. Конечно, администрация Сочи окажет всестороннюю поддержку местным предприятиям. Это позволить создать новые рабочие места, а в бюджет города поступят налоговые платежи, которые пойдут на развитие курорта, – отметил Алексей Копайгородский.

Напомним, что в Сочи откроют школу на 800 мест. Открытие запланировано на 2022 год.