В Сочи начал работу краевой координационный штаб

Краевой координационный штаб будет работать ежедневно с 28 декабря по 10 января. Фото: пресс-служба администрации Кубани

В Сочи по поручению главы региона Вениамина Кондратьева первое заседание координационного штаба провел его заместитель Александр Руппель. В мероприятии приняли участие руководители всех министерств и ведомств, задействованных в организации приема и размещения гостей, а также подготовке инфраструктуры. В режиме видеоконференцсвязи участвовал вице-губернатор Александр Трембицкий, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Этой зимой Кубань встретит более 2,5 миллионов туристов. Основной наплыв гостей ожидается в период новогодних праздников – регион посетят около 400 тысяч человек. Власти Кубани намерены создать туристам качественный и комфортный отдых и при этом предотвратить возникновение вспышек COVID-19.

– С начала 2021 года край уже принял 16,2 миллионов гостей. Это всего на 3% меньше, чем в рекордном для курортов Кубани 2019 году. Важно, чтобы в предстоящем зимнем сезоне работа всех служб была скоординирована. Это касается и курортных организаций, и объектов потребительской сферы. Коммунальные и транспортные инфраструктуры также должны работать в четком едином алгоритме, – заявил замглавы региона Александр Руппель.

В 2020 году на новогодние праздники через контрольный пост «Магри» каждый день проезжали свыше 20 тысяч машин. Большая часть автомобилей направлялась в горный кластер.

– В этом году для обеспечения безопасности дорожного движения, а также предотвращения заторов были приняты решения по разгрузке парковочных зон горного кластера и загрузке перехватывающих парковок, – отметил вице-губернатор Александр Трембицкий.

На курортах Краснодарского края в предстоящий зимний сезон будут работать около 1,7 тысяч отелей, гостиниц и гостевых домов. Они рассчитаны на 206 тысяч мест. Как обычно, огромный поток туристов направится в сочинские горы. Но в настоящее время набирает популярность еще одно направление – Лагонакское нагорье Апшеронского района.

В пресс-службе администрации Кубани сообщили, что краевой координационный штаб будет работать ежедневно с 28 декабря по 10 января.