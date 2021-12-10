Завел крыс: краснодарцы накинулись на Сергея Галицкого после видео с грызуном, напавшим на человека и собаку

Зверьки быстро стали частью местной фауны Фото: instagram.com/viarika_krd

Парк Сергея Галицкого – одно из самых популярных мест Краснодара. Ежедневно здесь бывают десятки тысяч местных жителей и туристов. Они приезжают на Кубань из соседних регионов.

По масштабам парк Сергея Галицкого – один из крупнейших в России. Но бизнесмена это звание не устраивает. Он стремится сделать самую большую рощу в стране.

Автор: Евгений Таранжин

За последний год Сергей Галицкий запустил минимум две новые локации. Он уже презентовал горожанам Парфенон и сад камней.

Сейчас рабочие трудятся над новым проектом – он расположится на бывшей парковке стадиона. Из-за очереди парка бизнесмен даже перенес стоянку. Она переехала к арене футбольного клуба «Краснодар-2».

Фото: Азамат ТЕМЕРДАШЕВ

Вместе с арт-объектами парк Сергея Галицкого обзавелся живностью. Только появилась она без согласия бизнесмена. Разгуливающих по роще крыс заметили местные жители.

- Кажется, Галицкий крыс завел. Они просто нападали на людей, – писали в социальных сетях люди.

На кадрах, которые появились в Сети, видно, как крыса прыгает на мужчину. Он отходит, но это не помогает. Спустя секунду животное продолжает атаку.

- После парня она накинулась на собаку, – рассказали очевидцы. – Мы боялись за пса. Он не из трусливых. Но тоже испугался, начал выть.

О дальнейшей судьбе крысы неизвестно. Но уже понятно, что она не имеет отношения к парку. Вероятно, животное пробралось в рощу из соседних домов.