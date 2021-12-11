Парень утопил кольцо с бриллиантами за полмиллиона в озере Сочи, когда избранница отказалась идти замуж

Олег и Ксения расстались Фото: Личный архив

Не все девушки говорят «да» на предложение выйти замуж. Даже если в этот момент, молодой красавец стоит, преклонив колени, в самом волшебном месте в горах Сочи и держит на ладони кольцо с брюликами за полмиллиона. Так и произошло с Олегом и Ксенией.

- Честно говоря, историю эту совершенно не хочется вспоминать! – смущенно улыбаясь говорит черноволосый парень. Таких обычно не отвергают.

Ему и ей по 25 лет. Вместе два года назад приехали в Сочи из Красноярска. Он зарегистрировался, как предприниматель и устраивает вечеринки для туристов. Ксения зарабатывает на жизнь в индустрии развлечений, как и большинство на курорте.

Пару лет назад они встретились и полюбили друг друга. Ну как полюбили...до 7 июля Олег был уверен, что это чувство было взаимным.

- Нам уже по 25 лет, мы довольно долго встречались, я подумал, что настало время просить ее руки и сердца, - рассказывает «Комсомолке» Олег.

Парень решился сделать предложение, назначил свидание в живописном местечке – у Министерских озер. Подарок любимой – это была отдельная статья расходов.

- У меня нет кредитной истории, потому в банк за деньгами я не пошел. Взял денег под залог квартиры в одной из микрофинансовых контор, - рассказывает парень.

Олег все просчитал: купит Ксении дорогое кольцо с бриллиантами, а на свадьбе гости подарят столько денег, чтобы хватило погасить кредит.

Украшение выбирал в ювелирном, в котором Ксюше однажды приглянулось одно. Его и приобрел. Кольцо из белого золота с камнями обошлось в 500 тысяч рублей с копейками. На сдачу – букет белых роз. Надел все самое лучшее, сходил в барбершоп.

Чтобы всю эту семейную, как ему казалось, историю запечатлеть для потомков, Олег пригласил приятеля – местного фотографа Владислава Ромашкина. Именно он стал свидетелем разыгравшейся позже драмы.

Сначала все шло по сценарию нашего Ромео...вечер, закат, журчащая гладь Министерских озер, теплый Сочи, желанная и такая близкая Ксения.

- Я аккуратно включил камеру, чтобы не раскрыть его замысел перед девушкой раньше времени и стоял поодаль. Олег встал на колени, достал кольцо...Но вдруг – шок! Ксюша говорит, что он торопит события и она не готова, - рассказывает «Комсомолке» фотограф Владислав. – В ее жизни уже был один неудачный брак, и она не желает сковывать себя какими-либо узами.

Услышав такое, Олег размахнулся и швырнул кольцо в воду, а долговые обязательства легли тяжелым камнем на его шею.

Ксюша села в такси и укатила, не особо печалясь по поводу утраченного подарка. А подавленный Олег рыдал на груди Владислава.

На следующий день он уже не думал о несчастной любви. Нужно было платить кредит.

- Я понял, какой дурак, что выбросил кольцо. И собрался его искать, - говорит Олег.

Но шансы были минимальны. В мутной воде Министерских озер, сколько не нырял, горе-жених ничего не нашел. Но заподозрил, что найти кольцо мог фотограф.

- Он же был свидетелем нашей безобразной сцены, мог воспользоваться ситуацией, - поясняет Олег. – И он первый, кто предложил мне обратиться к водолазам, значит, мог сделать это раньше меня.

Такое развитие событий показалось парню настолько реальным, что он чуть не пошел в полицию, заявлять о краже. Но в итоге ограничился только тем, что припугнул Владислава. Впрочем, тот только исключил Олега из списка своих друзей. Больше они не общаются.

Полмиллиона рублей канули в мутной воде. И вместо свидетельства о браке Олег получил график ежемесячных платежей по кредиту.

- Мой доход примерно 80 тысяч рублей, ну что ж буду стараться погасить долг досрочно, - вздыхает парень.

Желание делать красивые жесты, как и жениться, у него пока пропало.