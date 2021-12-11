Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 11 декабря 2021 года: более 602 тысяч жителей кубанской столицы привились от COVID-19 Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация от коронавируса на Кубани не прекращается ни на минуту. Поставить прививку от самой популярной инфекции человечества можно даже ночью. Только в Краснодаре три кабинета работают круглосуточно.

Считается, что вакцинация – лучший способ избежать заражения коронавирусом. Благодаря ей на Кубани формируется коллективный иммунитет. Он должен появиться, когда вакцину получат минимум 75-80% взрослого населения региона.

Отметим, что сейчас прививку от ковида поставили 602 776 жителя Краснодара. Это самый высокий показатель на Кубани.

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