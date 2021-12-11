На квартиру с золотыми унитазами и ликом Христа во всю стену в самом нищем районе Краснодара нашелся покупатель

Будуар достойный императрицы продан. Фото: deilo.ru

Квартира в 70 квадратных метров в одном из самых проблемных районов Краснодара продержалась на сайте продажи жилья несколько месяцев. Но покупателя не спугнул ни помпезный стиль ее отделки, ни картина за окном.

- Внутри позолота, а снаружи грязь и неустроенность, - обсуждали горожане обстановку на фотографиях, попавших в Сеть.

Хозяева украсили квартиру фресками и картинами на религиозную тематику. Фото: deilo.ru

Дело в том, что Музыкальный микрорайон Краснодара печально известен по всей стране. Здесь плохие дороги, тесная застройка и отсутствие всего, что должно делать проживание комфортным. Но, оказывается, за однотипными фасадами домов здесь скрываются очень нестандартные интерьеры. Странно, что, купив жилье по дешевке (а именно цена, существенно ниже рыночной, когда-то привлекла сотни тысяч жильцов) хозяева готовы вкладывать миллионы в ремонт.

Вся мебель ручной работы. Фото: deilo.ru

- Эта квартира - действительно шедевр! Дизайнер, оформлявший эту роскошную квартиру, в первую очередь придал значение стилю барокко. Первое, на что обращаешь внимание, когда попадаешь внутрь, - это неимоверный простор и роскошь, - не скупились на эпитеты продавцы.

Перепланировку в квартире не узаконили. Фото: deilo.ru

Впрочем, этой роскоши посреди нищеты и неустроенности нашелся покупатель. На сайте объявлений красуется надпись - продано за почти 7 миллионов рублей.

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