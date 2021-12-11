Хоровод вокруг сосен: жители Сочи заявили в полицию на спил в центре города краснокнижных деревьев

Пицундские сосны и в Сочи занесены в Красную книгу. Фото: Анна Бойко

Пицундские сосны и в Сочи занесены в Красную книгу. И каждое дерево, которое растет на курорте, посчитано и на строгом контроле. Просто так срубить его нельзя. Недавно горожане заметили, что у концертного зала «Фестивальный» начали вырубать реликтовые деревья. И забеспокоились. Несколько человек даже обратились в полицию.

- У нас лежит заявление, что на Приморской набережной, около концертного зала «Фестивальный», идет вырубка краснокнижных деревьев, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в УВД Сочи. – По данному факту проводим проверку.

- У нас есть заключение экспертов Субтропического научного центра РАН и все необходимые разрешительные документы от соответствующих краевых и федеральных ведомств на спил опасных деревьев, - сообщили в мэрии Сочи. - Часть сосен «аварийные» и представляют опасность, ибо могут завалиться при сильных порывах ветра. И могут пострадать люди. Чтобы пустить под топор сосны, должна пройти экспертиза и той организации, которая начнет их спиливать, выдается «порубочный билет». Но достаточно ли для определения судьбы реликтового дерева только внешнего осмотра?

kp:video id="861583" - Да, бессмысленно, отрицать, что часть сосен у концертного зала «Фестивальный» находится в аварийном состоянии, - говорит сочинский агроном и эколог Аршак Согоцян. - Там, где гуляет много людей, это представляет реальную опасность, ибо дерево может рухнуть «просто так» в тихую погоду, в этом случае такие деревья надо убирать однозначно. Другое дело, что процедуры укрепления менее аварийных деревьев требуют немалых затрат. В последнее время вокруг сочинский пицундских сосен развернулась настоящая информационная битва. Местные даже считают, что сосны якобы помешали «какому-то инвестиционному проекту». Но в любом случае, в вырубке краснокнижных деревьев предстоит разбираться полиции.