Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 12 декабря 2021 года: от ковида умирают целыми семьями

Ковидные госпитали полны

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 12 декабря 2021 года. Число новых зараженных за сутки снова резко увеличилось. Теперь оно перевалило за 700 человек. Тогда как еще накануне суточный прирост заболевших достигал чуть более 600 человек.

Болезнь не снижает темпов. Но в самом тяжелом состоянии находятся те, кто ни разу не сталкивался с инфекцией, то есть с непривитыми. Есть случаи, когда от ковида погибают целыми семьями.

Так, в Новокубанском районе в живых остался только 16-летний школьник. Его мать, отец и 34-летний старший брат умерли в ковидном госпитале. Никто из них не был привит.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 12 декабря 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 203 заболевших.

Коронавирус в Анапе 12 декабря 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 15 человек.

Коронавирус в Сочи 12 декабря 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 80 жителей.

Коронавирус в Геленджике 12 декабря 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 17 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 12 декабря 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки обнаружено 22 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 12 декабря 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 8 человек.