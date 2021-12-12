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Общество12 декабря 2021 7:08

Резкое похолодание ждет жителей Кубани на следующих выходных

Рабочая неделя будет сухой, но пасмурной
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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По ночам установятся минусовые температуры

По ночам установятся минусовые температуры

Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кубань пришло аномально для декабря тепло. Весну почувствовали теплолюбивые растения: в Анапе зацвела магнолия, в Краснодаре – сакура. Каждый день температура начинает снижаться, но пока зимней свежестью в регионе все равно и не пахнет.

Синоптики отмечают – резкое похолодание нагрянет в край на следующих выходных.

- Начало рабочей недели встретит солнечной погодой. В Краснодаре и крае 13 декабря ожидается до 10-12 градусов тепла. 15-16 числа днем столбики термометров поднимутся до 9 градусов. Затем температура резко упадет. К 19 числу в краевом центре не будет теплее 4 градусов. А ночью и вовсе ожидаются морозы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В горах и предгорьях с 17 декабря ожидается налипание мокрого снега. На Краснодар и степные районы края снег опустится с 23 числа, он будет идти с дождем.

По прогнозам, метели в краевом центре ожидаются только после 7 января. Но присыпать снежком может уже 25 декабря. Также белые мухи могут полететь в новогоднюю ночь, в городе ожидаются минусовые температуры.

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