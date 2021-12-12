Турция – 12 тысяч, Тайланд – 52: Какие направления и по какой цене выбирают жители Краснодара зимой

Южане выбирают теплые страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия внесла свои коррективы, кажется, во все: поменялась повседневная жизнь, офисной работе предпочитают дистанционную, да и отдыхать по возможности уезжают чаще.

- Благодаря удалённой работе всё больше южан для зимовки преимущественно выбирают тёплые страны, - такой факт отмечают и аналитики Яндекс.Путешествий.

Исследователи рассказали, какие направления и по какой цене выбирают жители Краснодара этой зимой.

- Чаще всего бронируют направления в Армению, Таиланд, Турцию, США и Азербайджан. Среди конкретных направлений лидируют Ереван, Пхукет, Стамбул, Бангкок и Баку, - отметили специалисты.

По сравнению с прошлым годом краснодарцев, которые собираются провести зиму в тёплых уголках планеты, выросло на 34%.

- В среднем жители Краснодара проведут в тёплых странах в четыре недели. Примерно на такой срок бронируют места за рубежом. Самые длительные поездки запланированы в США и Азербайджан. Туда жители региона едут два и два с половиной месяца, скорее всего в отпуск, - отметили аналитики.

Дешевле всего из Краснодара улететь в Турцию. Средняя цена за билеты в оба направления составит 12,6 тысяч рублей. Дороже всего краснодарцам обходится Таиланд и США. Билеты в оба конца стоят от 52 до 65 тысяч рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что новогодние праздники на курортах Краснодарского края отметит полстраны. 31 декабря уже в дефиците. Чаще всего на каникулы бронируют пятизвездочные отели с системой все включено.

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