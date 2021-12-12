Гроза морей и океанов: в Черном море выловили редкую акулу

Рыбу сразу же отпустили. Скриншот с видео

Клев в Черном море в декабре особенно хорош. Рыбаки зимой обычно охотятся на кефаль, бычка, окуня, камбалу, ставриду и барабулю, - они отлично идут на приманку в это время года.

Необычной добычей накануне у промысловиков стала акула. Редкий вид, который называется катран, удалось вытащить из моря в районе Сочи. Рыбаки сняли уникальный экземплярчик на видео.

- Для тех, кто не знал, что в Черном море водятся акулы, - подписали кадры авторы ролика.

Рыбешку запечатлели на память, а потом быстро отпустили в море, так как вылов катрана запрещен.

Эколог подробнее рассказал, что это за акула и опасна ли она для людей.

- Это явный катран. Он отличается от всех акул тем, что на плавниках есть костяные белые шипы. Они постоянно живут в Черном море, питаются рыбой. Я сам лично видел катрана около полутора метров. Обычно они вырастают до двух метров. Но для людей не опасна, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» эколог Вениамин Голубитченко.

Эксперт пояснил, что такая акула действительно встречается очень редко, но она не занесена в Красную Книгу.

- В Черном море нет опасных для людей акул. Единственный раз в районе Батуми была зафиксирована голубая акула, зашедшая со Средиземного моря, - отметил эколог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эколог объяснил появление «пенной метели» в Черном море Туапсинского района

Плотная белая масса пугает туристов на побережье (читайте далее)