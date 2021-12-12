СК подтвердил смену курса самолета близ Сочи из-за неопознанного воздушного судна

Выясняется, что за судно заставило сменить курс самолета. Фото: sledcom.ru

Летевший в Сочи самолет, экстренно изменил курс, чтобы избежать столкновения с другим судном. Информация об этом появилась накануне. Нештатную ситуацию подтвердили в следственном комитете России.

- Стало известно, что самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. На борту лайнера находилось более 160 человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ.

Известно, что пилоты самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» отклонились от курса в 50 километрах от берега. Они немного увели воздушное судно в сторону, о чем сообщили диспетчерам. Только после этого пошли на посадку.

Об инциденте узнал председатель СК России Александр Бастрыкин, он поручил доложить об обстоятельствах нештатной ситуации с российским самолетом.

- Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России выяснить обстоятельства инцидента в воздушном пространстве, - отметили в пресс-службе следственного комитета страны.

В том числе, специалисты выяснят, кому принадлежит неизвестное судно, из-за которого пассажирскому самолету пришлось менять курс. Проверка продолжается, эксперты анализируют инцидент.

Стоит отметить, что аналогичное происшествие зафиксировано с гражданским самолетом из Москвы. Позже оба благополучно приземлились в аэропорту Сочи.