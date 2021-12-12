Водитель иномарки погиб в ДТП с тремя КамАЗами на Кубани

Машины разворачивают в объезд

Жесткая авария произошла в обед 12 декабря в Каневском районе Краснодарского края. По предварительным данным, водитель иномарки «Kia Sorento» выехал встречку и столкнулся с тремя КамАЗами. Один человек погиб.

- Смертельная авария случилась в 12:12 на автодороге «Краснодар-Ейск» 125 км + 400 м.На месте погиб от полученных травм водитель иномарки. Два водителя грузовых автомобилей пострадали, они госпитализированы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Два большегруза в результате аварии перевернулись, они были груженными. Зерно из прицепов высыпалось на проезжую часть. В настоящее время проезд в районе аварии полностью заблокирован.

- На месте дежурят три экипажа ДПС. Движение полностью перекрыто, объезд организован через станицу Стародеревянковскую, - добавили в ведомстве.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Назначены экспертизы.