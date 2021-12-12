«Наведем шорох с обрезами»: неизвестные угрожали прийти в парк Галицкого с оружием, если им не переведут 20 млн рублей

Охрану в общественных местах усилили. Фото: Евгений Таранжин

Все правоохранительные службы в Краснодаре работают в усиленном режиме. В городе разыскивают неизвестных, которые угрожали взорвать бомбы с ртутью в нескольких торговых центрах и устроить стрельбу в парке. Силовиков шантажировали 20 миллионами рублей, а сообщения с угрозами поступали на почты ведомств.

- Хочу вам сообщить, что я вместе с сообщниками пронес в краснодарские торговые центры ртутные колбы. Мне нужны 20 млн рублей. Деньги нужно перевести по номеру ***. Если средства не поступят, наведаемся в парк Галицкого и наведем шорох двуствольными обрезами, - анонимное письмо с таким текстом поступило на почту силовиков.

В сообщении были указаны аккаунты лиц, якобы замышлявших преступление. Сейчас устанавливается, имели ли эти люди какую-то причастность к угрозам.

Стоит отметить, что правоохранители после опасной рассылки в их адрес тщательно проверили все торговые центры Краснодара. Никаких взрывчатых устройств и веществ обнаружено не было.

- В настоящее время проводится весь комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по установлению лиц, распространивших сообщения с угрозами. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Номер телефона, указанный в письме, оказался 20-летнего парня из Липецка. Владелец сим-карты опроверг свою причастность к случившемуся. Но добавил, что предполагает, кто может быть виновником. Он упомянул имя 15-летней школьницы, которая ранее хвасталась, что знает, как отправлять письма на служебные ящики различных ведомств.

Проверки продолжаются, за торговыми центрами и парком в Краснодаре установлен особый контроль.

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