Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 13 декабря 2021 года: наблюдаются качели заболеваемости

Последние новости по коронавирусу в Краснодарском крае

В Краснодарском крае продолжают выявлять по сотням заболевших коронавирусом каждый день. Сейчас наблюдаются качели инфицирования. В день количество зараженных варьируется от 550 до 750.

По данным на 13 декабря COVID-19 выявили у 736 человек, среди них 52 ребенка. Стоит отметить, что при этом смертность от коронавируса значительно снизилась. Пик был, когда каждый день умирали по 70 и более пациентов. За последние сутки скончались 24 человека.

Есть случаи, когда от ковида погибают целыми семьями. Так, в Новокубанском районе в живых остался только 16-летний школьник. Мать, отец и брат умерли от коронавируса. Известно, что никто из них не был привит.

Медики призывают вакцинироваться. Прививка - единственный способ побороть инфекцию.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 13 декабря 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 169 заболевших.

Коронавирус в Анапе 13 декабря 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 10 человек.

Коронавирус в Сочи 13 декабря 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 62 жителей.

Коронавирус в Геленджике 13 декабря 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 10 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 13 декабря 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки обнаружено 23 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 13 декабря 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 33 человек.