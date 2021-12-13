Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 13 декабря 2021 года: наблюдаются качели заболеваемости

Последние новости по коронавирусу в Краснодарском крае
В Краснодарском крае продолжают выявлять по сотням заболевших коронавирусом каждый день. Сейчас наблюдаются качели инфицирования. В день количество зараженных варьируется от 550 до 750.
По данным на 13 декабря COVID-19 выявили у 736 человек, среди них 52 ребенка. Стоит отметить, что при этом смертность от коронавируса значительно снизилась. Пик был, когда каждый день умирали по 70 и более пациентов. За последние сутки скончались 24 человека.
Есть случаи, когда от ковида погибают целыми семьями. Так, в Новокубанском районе в живых остался только 16-летний школьник. Мать, отец и брат умерли от коронавируса. Известно, что никто из них не был привит.
Медики призывают вакцинироваться. Прививка - единственный способ побороть инфекцию.
КОНКРЕТНО
Коронавирус в Краснодаре 13 декабря 2021
В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 169 заболевших.
Коронавирус в Анапе 13 декабря 2021
В Анапе положительный тест на коронавирус получили 10 человек.
Коронавирус в Сочи 13 декабря 2021
В Сочи COVID-19 подтвердился у 62 жителей.
Коронавирус в Геленджике 13 декабря 2021
В Геленджике за последние сутки выявлено 10 заболевших.
Коронавирус в Туапсе 13 декабря 2021
В Туапсинском районе за минувшие сутки обнаружено 23 инфицированных.
Коронавирус в Ейске 13 декабря 2021
В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 33 человек.