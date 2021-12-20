Сенатор Афанасьева: так действовать правоохранительным органам недопустимо!

В комментариях, данных телепрограмме «Человек и Закон» Алексея Пиманова, сенатор дала жесткую оценку деятельности следователей СУ ГУ МВД РФ по Ростовской области, расследовавших дело кущевского предпринимателя Александра Исюка, который «по капризу» ростовских полицейских из потерпевшего превратился в обвиняемого.

И не он один. По «чудесному» стечению обстоятельств предприниматели, ранее признававшиеся потерпевшими, вдруг сами становятся обвиняемыми.

Об этом же ранее говорил и депутат Госдумы Михаил Делягин.

Напомним, Александр Исюк в 2019 году написал заявление в полицию о том, что в 2010 году Цапки забрали у него 70 млн рублей и автомобиль. Штатный киллер банды Владимир Алексеев (Вова Беспредел), отбывающий пожизненное наказание, сознался в преступлении, дал признательные показания и полностью изобличил своих сообщников. Изъятый бандитами автомобиль найден. Однако после признательных показаний Алексеева следствие застопорилось. Но зато возбудили новое дело – уже в отношении самого предпринимателя. Исюка арестовали по обвинению в якобы ложном доносе на членов банды Цапков-Цеповязов, и он уже более полугода содержится под стражей в СИЗО Ростовского УФСБ.

Судебное заседание по делу Исюка за последние два месяца переносилось уже несколько раз: то нужные бумаги не пришли, то карантин в СИЗО, то еще что-нибудь. Сам предприниматель уверен в том, что все это ему достается за то, что посмел пойти против Цапков. А деятельность ростовских следователей вызывает вопросы у сенаторов ФС и депутатов Госдумы.

- Мне кажется понятным, что тут все прикрыто и почему это произошло: для того, чтобы запугать, для того, чтобы люди боялись добиваться правды, отказались защищать свои интересы, – высказала мнение в программе «Человек и Закон» член Совета Федерации Елена Афанасьева. - Люди, когда видят это все со стороны, начинают бояться отстаивать свои права. Это один из тех примеров, как недопустимо действовать правоохранительным органам. …Честно сказать, недопустимая ситуация, когда несколько десятилетий преступники совершали преступления, и уже десять с лишним лет расследуются данные преступления. Ситуация просто недопустимая! Хотя я хочу сказать, что сейчас благодаря вмешательству СК России, лично председателя СКР Александра Бастрыкина дело сдвинулось с места, проводятся широкие следственные действия.

Напомним, в ноябре 2010 года всю страну оглушило известие об убийстве 12 человек в станице Кущевской. Преступники не пощадили даже маленьких детей. Душегубами оказались главари и члены банды Цапков-Цеповязов, которые не год и не два держали в страхе всю округу. И если дело о массовой резне в доме Сервера Аметова было раскрыто, то еще одно убийство – главы Кущевского района Бориса Москвича – до сих пор остается неразгаданным. Однако все тот же Вова Беспредел в своих показаниях перечислил всех членов кущевской банды поименно: кто заказал и кто организовал.

Потерпевший Валерий Дорошенко:

– Кого убили, кого изнасиловали, кого просто закопали. Сколько таких по хуторам и станицам? Но многие из тех, кто пострадал или что-то знает, сегодня даже под пытками ничего не расскажут, потому что боятся возвращения этих Цапков.

Предприниматель из ст. Кущевской Валерий Дорошенко тоже пострадавший. Цапки угрожали сначала ему, а потом и его детям. В итоге он подписал все бумаги, которые от него требовали. Последнюю встречу с Цапком вспоминает с дрожью в голосе:

– Держит он (Сергей Цапок) ствол передо мной, а у самого пальцы дрожат. Говорит мне: «Ты давно уже должен в могиле лежать. Скажи спасибо, что мне не до тебя сейчас». … А на следующее утро – 5 ноября – я узнал, что произошло у нас в Кущевке…

Сергей Цапок перед смертью написал своему, так сказать, «казначею» Федору Стрельцову послание, известное в СМИ, как «Письмо с того света», где указал его роль в банде и обвинял последнего в том, что тот вышел сухим из воды.

Но сегодня «Федя-Обнал», как его прозвали в банде, объявлен в международный розыск, однако, несмотря на это, не ослабил своего влияния на оставшихся на свободе членов группировки.

Вячеслав Цеповяз отбывает 20-летний срок и, судя по хлебосольным тюремным скандалам, сидит он припеваючи. А вот его бывшую жену Наталью, которая после развода вернула свою девичью фамилию Стришняя, называют «Императрицей Кущевки».

Валерий Дорошенко:

– Стришняя решает буквально все вопросы. Она сейчас является распорядительницей нашей земли и вот этих вот наших денег, кровавых. Пусть не всех, но большей части этих денег и земель (отнятых бандой у предпринимателей). Хотя никакого права она на эти активы не имеет, поскольку завладела этим всем мошенническим путем. Кстати, даже сам факт передачи имущества и активов от Цеповяза к ней тоже является незаконным. Это определено судом.

Александр Гордик – один из предпринимателей, который смог доказать в суде, что его вынудили отдать свои земли. Сейчас они находятся во владении самозваной «императрицы Кущевки».

– Завели уголовные дела, меня посадили в ИВС и под угрозами мне и моей семье заставили подписать все бумаги. Я подписал. Так и забрали весь мой бизнес.

Но так просто отставать от него не намерены: «Ишь чего! Фермерское хозяйство обратно захотел!»

Но не все щупальца банды Цапков-Цеповязов обрублены. Как мы видим, за 11 лет после трагедии успели отрасти новые. Берут в тиски тех, кто осмеливается поднять голову и напомнить о совершенных преступлениях.

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Солидарен с мнением сенатора ее думский коллега Михаил Делягин. Депутат Госдумы обращался к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, в котором призвал его обратить внимание на сфабрикованное и возбужденное уголовное дело в отношении предпринимателя Александра Исюка. Об этом Делягин сообщил на страницах своего официального сайта.

«…Уголовное дело возбудили в 2019 г., расследовали 2 года, предъявили всем обвинение — Сергею Цапку, Вячеславу Цеповязу, Федору Стрельцову (Федя Обнал), Владимиру Алексееву (киллер банды Вова Беспредел), Наталье Стришней (Цеповяз в замужестве), ее брату Ивану Стришнему. Однако по странному стечению обстоятельств прокуратура Ростовской области не утвердила обвинительное заключение в части Натальи Стришней. Дело отдали следователю полиции Ильиной, которая это дело прекратила. И я просил обратить внимание уважаемого Владимира Александровича на действия следователей ростовской полиции», - написал Михаил Делягин.

По словам депутата, если обращения не доходят к руководству МВД и прокуратуры, то остается лишь одно – взывать к гаранту Конституции накануне прямой линии.