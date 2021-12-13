«Я уехал, не ждите – не вернусь». Звезда сериала «Непосредственно Каха» порвал паспорт и улетел

Он поделил его на две части Фото: instagram.com/artemik_life/

- Ну все, ребята, я уехал, не ждите – не вернусь, – после этой фразы Артем Серго (Калайджян) рвет его на части и уходит на посадку. Куда именно летит известный Youtube-блогер, неизвестно. На фоне играет грустная музыка: «Я когда-нибудь уйду».

- Правильно, хватит сидеть у родителей на шее, – пишут в комментариях поклонники. Они предполагают, что звезда сериала «Непосредственно Каха» порвал трудовую книжку. Просто она была обернута в обложку паспорта.

- А там два стажа работы таксистом в Адлере, – предполагает Михаил.

Артем Калайджян – известный российский Youtube-блогер. Он родился в Сухуми, но все детство провел в Сочи. Туда его семья перебралась еще в 90-х годах.

Известность Серго пришлась на 2012-й год. Вместе с другом они записывали смешные роли и выкладывали записи в сеть. За несколько месяцев ребята обрели миллионы подписчиков и даже сняли фильм.

Его премьера состоялась в ноябре 2020-го. Картина «Непосредственно Каха» стала одним из самых кассовых фильмов года. Ее сборы составили 545,6 млн рублей.

После премьеры актеры заявили о желании выпустить вторую частью.

- А как же новый фильм? – пишут в комментариях поклонники. Они боятся, что звезда покинула Россию.

Сам Артем эту информацию никак не комментирует. Но фанаты предположили, что Калайджян не покидал пределы России.