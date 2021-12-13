Ученые рассказали, чем опасны медузы, появившиеся в Анапе в декабре

Вот так выглядит море на Утрише. Фото: кадр из видео.

Погода в Краснодарском крае стоит чудная, но далеко не зимняя. За окном привычные +15 градусов, потому многие приезжают на Черноморское побережье, чтобы подышать свежим воздухом и просто отдохнуть. Конечно, заходить в воду сейчас решаются лишь единицы - те, кто закалялся не один год. Но и у них сейчас особого желания плавать в море нет.

На Утрише запечатлели настоящие кисельные берега. Медуз так много, что они буквально облепили вход в воду. Из-за этого море стало больше похоже на желе. И такая картина наблюдается не только у берега.

Многих массовое скопление медуз удивило - на дворе зима, а такое явление раньше не наблюдалось.

- Разве декабрь для медуз сезон? Кто знает почему они могли в Анапе в такое время появиться? — спрашивают отдыхающие.

Но ученые спешат успокоить - тревоги напрасны, ничего необычного здесь нет.

- Да, действительно, наибольшее количество медуз в море отмечается с середины июля до конца августа. С того момента вода очень остыла - отметки уже ниже 15 градусов. А при таких низких температурах они отмирают, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. - Полагаю, люди стали свидетелями массового скопления мертвых медуз, которых выбросило на берег после шторма. Никакой угрозы для экологии они не представляют.

А вот любопытным отдыхающим советуют все же быть аккуратными. Даже после смерти медуза продолжает жалить, как минимум в течение месяца. Яд у них находится в щупальцах - в руки "желе" из моря лучше не брать, чтобы случайно не получить ожог.