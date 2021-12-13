Николай Караченцов более 20 лет изменял Людмиле Поргиной с красавицей-балериной

Актер Николай Караченцов, 2003 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народный артист РСФСР Николай Караченцов умер три года назад. В последний путь артиста провожали сотни людей, его могила было усыпана красными розами и гвоздиками. Многие восхищались тем, какие теплые отношения у него были с супругой. С 1975 года актер был женат на актрисе Людмиле Поргиной. Уже через три года после свадьбы у них родился единственный сын Андрей. Однако сейчас вскрылась страшная правда. Более 20 лет актер жил на две семьи.

Как сообщает kp.ru, актер потерял голову от красавицы-любовницы. Без памяти он влюбился в солистку Мариинского театра Елену Дмитриеву. Чувства между ними вспыхнули сильные - Николай Караченцов при любой возможности ездил к своей пассии в Ленинград, не раз уходил, но возвращался снова. Бросить супругу не мог, потому балерина стала фактически его второй женой.

На протяжении многих лет Елена Дмитриева хранила свою тайну. И лишь недавно решилась рассказать об этом во время интервью с Андреем Малаховым. До этого о тайном романе со звездой советского кино знала только ее мама и близкая подруга.

Елена Дмитриева лишь недавно решилась заговорить о сокровенном с Андреем Малаховым. Кадр из телешоу "Прямой эфир".

- Он все время звонил, приходил… И я не могла отказать. Как магия, как магнит, - призналась Дмитриева. - До сих пор я не нашла достойного мужчину, лучше, чем Караченцов.

По словам Елены Дмитриевой, в ее отношениях с артистом было много романтики. Когда она забеременела от второго мужа Караченцов приехал к ней и обещал усыновить ее ребенка, просил вернуться к нему. Но этого так и не случилось.

В статусе любовницы Елена не желала оставаться. Но все же, несмотря на длительный роман, Караченцов не решился бросить супругу.