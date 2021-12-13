Страшно красивые: девушка бросила работу в салоне красоты и стала делать мистических кукол

Блайз - популярные коллекционные куклы. Фото: honey_blythe

Яне Кудрявцевой из Краснодара - 30 лет. По образованию она - туристический специалист. Но по своей профессии девушка никогда не работала - пыталась найти себя, свое истинное призвание.

- Несколько лет я проработала мастером по наращиванию ногтей, - вспоминает Яна. - Потом мне это стало неинтересно, скучно, поэтому я решила уволиться.

Но без дела и работы девушка все равно не осталась. Год назад она смогла найти новое занятие, приносящее ей удовлетворение и радость. Яна начала создавать коллекционные куклы Блайз.

Яна начала заниматься созданием кукол год назад. Фото: honey_blythe

- Год назад я увидела рекламу этих кукол в Инстаграме, - рассказывает Яна. - Захотела сделать таких же. Прошла онлайн-курсы и после этого начала всерьез заниматься созданием кукол, выставлять их на продажу.

Игрушки, которые создает Яна, выглядят как настоящие: пухлые губы, выразительные глаза и длинные, шелковистые волосы - они, кстати, сделаны из натуральной козьей шерсти. Своих куколок Яна собирает вручную, а материалы заказывает со всей страны.

- Каждая деталь заказывается отдельно, - делится с "КП"-Кубань" Яна. - Я заказываю туловища, шерсть для волос, ткань для одежды. На создание одной куклы, если все материалы есть в наличии, уходит дней 8. Многие думают, что это легкое занятие: заказал материалы и просто собрал по инструкции. Но это далеко не так. В этом деле, как и в любом другом, важно вкладывать душу в то, что создаешь.

Образы для кукол Яна придумывает самостоятельно. Фото: honey_blythe

Одежду и обувь девушка шьет не сама. Этим занимаются ее знакомые мастера. Главная обязанность Яны - придумать новый образ для будущей игрушечной красавицы и воплотить его в жизнь - нарисовать ей лицо, сделать "макияж", нарядить в стильный образ.

- Кастомизация , т.е. создание имиджа - мое любимое занятие, - признается Яна. - Мне нравится придумывать образ, наносить "макияж", прорабатывать каждую деталь, каждую мелочь. Работа - кропотливая. А усидчивость и способность рисовать остались у меня еще с прошлой работы - когда я была мастером маникюра. Только сегодня мое занятие приносит одно удовольствие.

Процесс создания кукол. Фото: honey_blythe

Игрушка с историей

Сегодня куклы Блайз пользуются большим спросом - как у детей, так и у взрослых. Но мало кто знает, что у этой игрушки есть целая история.

- Первые Блайз были созданы еще в 1971 году. Впервые они начали выпускаться в Чикаго и предназначались для детей, - рассказывает Яна. - Однако позже кукол сняли с производства - у многих детей игрушка вызывала страх. Возобновили производство Блайз лишь в 2001 году, но уже в Японии - благодаря телепродюсеру Джину Гарану. Она случайно увидела этих кукол и решила, что они должны непременно выпускаться. Сегодня Блайз - не просто игрушка. Это - настоящая коллекционная вещь!

На создание одной куклы у Яны уходит неделя. Фото: honey_blythe

Создательница кукол из Краснодара признается: спрос на игрушки - высокий. Чаще всего Блайз заказывают иностранцы.

- Ручные куклы - удовольствие не дешевое, - признается Яна. - Стоимость одной игрушки - от 25-30 тысяч рублей. На мой взгляд, это - оправданная цена. Пока я создаю только Блайз, но не планирую останавливаться на этом.