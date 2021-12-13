Снежное путешествие на хаски: в горах Сочи открыли еще один зимний турмаршрут

В Кавказском заповеднике открыли первый зимний турмаршрут. Фото: Кавказский биосферный заповедник

В Кавказском заповеднике открыли первый зимний турмаршрут. Опытные каюры подготовили упряжки, а трудолюбивые и добрые хаски готовы с зимним ветерком прокатить туристов. На приюте «Лагонаки» Кавказского биосферного заповедника начали катать туристов в собачьих упряжках, и это незабываемое путешествие - по новогодней пушистой целине на фоне притихших гор и укутанных снегом деревьев.

В Кавказском заповеднике открыли первый зимний турмаршрут. Фото: Кавказский биосферный заповедник

- Конечно, всю осень наши хаски проходили регулярные тренировки, - рассказывает «КП - Кубань» пресс-секретарь Кавказского биосферного заповедника Янина Реенсон. - Правда, снега в горах пока мало, всего выпало 20 сантиметров, впрочем, для собачьей упряжки такой заснеженности трассы вполне достаточно, да и путешествия еще не на дальние расстояния – всего 2 километра, по времени 15-20 минут, но зато сколько эмоций! Снежная трасса для хаски открыта на высоте 1800 метров над уровнем моря.

В Кавказском заповеднике открыли первый зимний турмаршрут. Фото: Кавказский биосферный заповедник

По маршруту настоящая зимняя сказка – вековые пихты и сосны в снежных шапках, припорошенные снегом субальпийские луга. Кстати, гости-туристы в упряжке хаски могут быть не только пассажирами, но и попробовать себя в роли настоящего каюра - погонщика собачьих упряжек. Стоит отметить, что для детей-пассажиров нет никаких возрастных ограничений. А кто управляет упряжкой добродушных хаски? Нет, это не просто каюры, а сотрудники заповедника, которые по ходу маршрута рассказывают о природе вокруг, флоре и фауне Лагонакского нагорья и достопримечательностях этого горного плато.

В Кавказском заповеднике открыли первый зимний турмаршрут. Фото: Кавказский биосферный заповедник

А рабочий день хаски имеет свой строго ограниченный регламент. На такой работе собаки должны хорошо отдыхать и отлично питаться.

В Кавказском заповеднике открыли первый зимний турмаршрут. Фото: Кавказский биосферный заповедник

Кстати, это лишь первый зимний маршрут Кавказского заповедника в новом сезоне. Совсем скоро появится путешествие «Зимний Абадзеш» - по плато Лагонаки. Доступными для туристов станут и зимние тропы в районе Красной Поляны. Главное, чтобы наладилась постоянная снежная погода.