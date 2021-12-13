Миллион за аренду жилья в Новый год: Сочи бьет очередные рекорды

Роскошные коттеджи и бюджетные домики всегда имеют огромный спрос среди гостей курорта на новогодние праздники. Фото: АВИТО

Сочи ожидает приезда тысячи туристов со всей страны. Роскошные коттеджи и бюджетные домики всегда имеют огромный спрос среди гостей курорта на новогодние праздники. «Комсомолка» узнала, по какой стоимости можно арендовать домик в Сочи на каникулах.

Роскошные коттеджи и бюджетные домики всегда имеют огромный спрос среди гостей курорта на новогодние праздники. Фото: АВИТО

В Сочи представлено многообразие жилья под сдачу. Некоторое может себе позволить большинство отдыхающих, поскольку цена на него вполне приемлема, но есть варианты, которые ударят по карману. К примеру, в самом центре олимпийской столицы России можно взять в аренду частный дом на 320 квадратных метров с несколькими комнатами за 20 тысяч рублей в сутки. Арендодатель в своем объявлении указал, что в доме есть все необходимое, даже средства личной гигиены и паркинг. И тут же предупреждение – стоимость аренды может вырасти на новогодние праздники.

Дом за 20 тысяч в сутки в Сочи. Фото: АВИТО

Если цена на такой дом пришла не по вкусу, то в поселке Дагомыс можно снять жилье поменьше. Владелец дома на 60 квадратных метров сдает его за 2,5 тысячи рублей в сутки. Такая стоимость сохраняется при условии, что гость арендует дома на срок не менее недели. Здесь установлена кухня, есть мебель и санузел.

Дом за две с половиной тысячи в сутки в Сочи. Фото: АВИТО

На побережье арендовать жилье с конца ноября до начала марта можно дешевле, чем в горах Сочи. Именно Красная Поляна является «меккой для туристов» каждую зиму. Здесь отдых считается «элитным». Цены на некоторое жилье обескураживают: отдых в гостевом шале с трехразовым питанием и праздничным ужином в селе Медовеевка обойдется в миллион рублей за период с 30 декабря по 2 января. Но есть возможность здесь же отдохнуть подешевле. Стоит только снять резиденцию с 2 по 8 января. В таком случае цена будет равна 280 тысячам рублей за сутки.

– Цена обоснована, – рассказывает арендодатель, – коттедж находится в тихом месте, вдали от городской суеты. Но при заезде нужно внести страховой залог, размер которого составляет 30 тысяч рублей.

К счастью, в горах нашелся «бюджетный» вариант. Дом на 240 квадратных метров можно арендовать за 80 тысяч в сутки. Коттедж практически новый – построен в 2020 году. Здесь есть просторная гостиная с камином и панорамными окнами с видом на горы. На участке находятся баня и бассейн.

Дом за 80 тысяч в сутки в Сочи. Фото: АВИТО

Ранее «Комсомолка» писала, что риелторы заманивают выгодными ценами на недвижимость в Сочи. Руководитель сочинского офиса одного из крупнейших агентств недвижимости раскрыла карты, как накануне праздников обманывают россиян.