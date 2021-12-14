Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 14 декабря 2021 года: почти 612 тысяч жителей кубанской столицы привились от COVID-19 Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация на Кубани не прекращается уже год. За 12 месяцев прививку от ковида поставили свыше 2,5 миллиона местных жителей. Это один из самых высоких показателей в стране.

Только в Краснодаре вакцину получили 609 355 человек. Это лучший показатель на Кубани. Каждые сутки он увеличивается на несколько тысяч.

Отметим, что в кубанской столице развернуто 60 пунктов вакцинации. Сразу несколько прививочных кабинетов работают круглосуточно. С графиком работы учреждений можно ознакомиться на сайте краевого минздрава.

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