Лайнер над головой: жителей Краснодара напугали огромные самолеты, которые кружили над машинами

Посадка самолета напугала жителей Краснодара Фото: Дмитрий РАЗУМЕЦ

Ежедневно аэропорт Краснодара принимает десятки рейсов. Это самолеты гражданской авиации и военные лайнеры и вертолеты. Они заходят на посадку с разных сторон. Например, через водохранилище.

Сооружение находится в сотне метров от оживленной магистрали. Свидетелями посадки лайнеров становятся тысячи жителей.

- Я видел людей в иллюминаторе, – делится Сергей. Вместе с семьей он ехал в Краснодар из Кропоткина.

Огромные лайнеры ежедневно пугают людей. Из-за малой высоты кажется, что самолет сядет на магистраль, а не на полосу.

- Мы были уверены, что он приземлится нам в лоб, – признается Алла, местная жительница.

На самом деле, лайнеры пролетают в десятках метрах от машин. То есть они даже теоретически не могли бы сесть на магистраль.

- Там огромная высота, ни о каких десяти метрах речи не идет, – говорит Павел, бывший летчик.

Но местных жителей и туристов этот факт не успокаивает. Они буквально замирают при виде самолетов, которые проносятся в метрах над машинами.

- Однажды даже пробка образовалась – так низко летел самолет, – заключает Сергей.

Отметим, что ежедневно аэропорт Краснодара принимает и выпускает десятки рейсов.